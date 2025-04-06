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關稅海嘯來襲 法人最新評估：台股有跌破19,000之虞

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國總統川普宣布對等關稅後，道瓊等主要美股全面重挫，而國內大型法人機構評估，此波關稅海嘯恐對國內GDP影響0.8~1.5%，企業獲利也可能下修逾5%中，預估台股中期行情不僅可能跌破2萬點大關，最悲觀的情況下，指數可能下探18,600點。

國內大型法人機構分析，川普對等關稅的稅率遠超出市場預期，台灣的對等關稅被美國政府計算高達32%，而台灣電子產業與傳統產業先前積極分散的產地如泰國、越南、印尼、馬來西亞等地，亦被課增高額關稅，此舉將導致台灣無論電子與傳產製造業，都將面臨關稅所帶來成本轉嫁的壓力。

且在中美貿易戰後，大陸台商即開始進行供應鏈移轉，有一大部分台商回流台灣生產製造，減少對中國依賴，導致近年來台灣對美出口規模急遽上升，金額及占比雙雙提高，以占比來看，台灣對美國出口占總出口比重已由2018年的11.8%大幅擴增至23.4%，出口成長快速，2024年對美出口達1113.6億美元，超越中國成為台灣最大出口市場。

而美國對台灣課徵高關稅勢必將影響台灣出口及GDP，根據各類商品出口金額來看，可以發現資通訊產品所受影響最大，占比高達61%，雖然半導體暫時豁免32%關稅，然其占比較小，短期內直接影響集中在終端組裝製造業與傳統產業，其中應以伺服器與網通設備受衝擊較大。

不過，由於美國短期內無法迅速擴充組裝產能，部分急單仍可能暫留台灣生產，但台廠勢必承擔部分關稅成本壓縮利潤。幸而台灣產品大多具有不可替代的優勢，即使被加徵關稅，廠商仍有極大機會轉嫁出去，因此在轉嫁50%與轉嫁75%的兩種情境下，預估對GDP的影響為0.8%~1.5%間。

至於彭博的預估則極其嚴重，根據其模型推估，一旦被徵收32%關稅，台灣對美出口將減少約63%，換算下來約等於GDP萎縮3.8%，但此預估並未考量台商的產能調度能力與因應策略，令衝擊數據過於高估。

至於在上市櫃獲利影響方面，根據該大型機構法人的推估，若電子供應鏈與傳產供應鏈依據各自供應鏈地位，合理承擔關稅轉嫁5~30%，預估整體企業獲利下修幅度將落於5~8%。且此部份並未考慮終端需求因漲價而衝擊的需求量下滑，預估2025年台股企業獲利至少下修5%、成長率降為個位數，且第3季企業獲利與去年同期相較，面臨衰退機率升高。

衝擊較大的產業，包括電子業中的筆電品牌廠、網通、電源供應器、面板都將受到較大的衝擊。傳產中則是成衣、高爾夫球頭、汽車零組件產業衝擊較大。也因為關稅課徵壓力超乎預期，預估台股企業今年獲利成長率將從原本預估15%降至8.9%下，若以台股合理評價區間15~19倍來看，台股指數往下修正的支撐區將下移至18,600~19,500間。

台股指數 美國 關稅

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