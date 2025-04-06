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台股哪次的便宜不是大家放棄時候來的？達人：曙光總在絕望時才出現

聯合新聞網／ 打造屬於自己的 ETF
股市示意圖。曾學仁／攝影
股市示意圖。曾學仁／攝影

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這些線代表的就是投資人的平均成本線，目前跌破年線的意思就是近一年才開始投入股市的人，有很大的機率帳面上是賠錢的，如果到三、五年線就表是在這段期間投入的人也「看似」是做了白工。雖然帳面看起來是沒有獲利甚至賠錢，但實際的股數是不會減少的，科技的進步也持續在向前進，等到市場的恐慌氣氛過了，終究會回到該有的價值。

這也是為什麼我都認為，像我這種素人投資三、五年就有些成果，其實是有某種程度的運氣。經過了幾次這種大幅度的回檔，仍然留在市場的，才是真正的體驗過市場。

還記得那兩次當下的市場氣氛與自己的心裡感受嗎，市場很容易不理性的拋售，自動停損觸發被迫停損，被迫停損再讓市場從恐慌變成恐懼，就這樣人踩人、多殺多，最終許多人受了重傷。但別忘了，哪次的便宜不是大家放棄的時候來的，市場很有趣的就是，當大家都喊著要撿便宜時，那就還有更便宜，當大家都撿到懷疑人生，覺得這是個無底洞而絕望時，曙光會在大家都不相信的時候出現。

大家都說長期投資不用怕，確實沒有錯，只是體感上或多或少會不舒服，若有開槓桿的要推演一下自己的維持率差不多會落到多少，若無槓桿的，就是努力工作，多擠出一些錢來參與幾年才會出現一次的特價。撐過這一次，股數的增幅應該會蠻有感的！

◎本文內容已獲 打造屬於自己的 ETF 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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