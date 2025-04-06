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美股跌得稀巴爛…星期一「會綁好手」只做部位調整！達人：看空情緒沒有非常濃厚
市場情緒
儘管美股跌得稀巴爛，但市場參與者「看空」的情緒並沒有非常濃厚，散戶資金大量湧入抄底，PUT/CALL Ratio甚至仍低於1，這種狀況未必有利股市築底。
考量中國已打響全球報復性關稅第一槍，而川普政府也沒有展現出強烈的「談判」意願，事件恐有進一步激化的可能，因此周一開盤建議投資朋友做好資金控管，要補保證金的，最好今天就先轉帳。
我個人星期一也會綁好手，只做部位調整，不會進場抄底，第二天如果出現斷頭賣壓，也只會考慮買進一小批，這是因為市場的敘事格局已經改變，過去是「通膨降溫、進入降息路徑、AI帶動生產力提升」，但現在可能演變成「關稅助長通膨、經濟衰退機率增加、AI需求出現不確定性」，再加上市場共識已經出現分歧，不利多頭進攻，因此操作思維必須做出改變，投資組合也要配合情勢進行調整。
雖然我自己是「死多頭」，資金也多放在股市，但這一波不能真的死掉，必須生存下來，才有機會在未來繼續當「多頭」。
◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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