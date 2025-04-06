快訊

一行6人利用清明連假爬山 女隊員度溪不慎遭沖走身亡

MLB／葛里沙姆雙響砲收拾海盜 洋基開季8戰25轟破紀錄

今年跟著大甲媽一起遶境9天8夜 18大民俗禁忌不可不知

對等關稅上路 中信投顧：不宜貿然殺低 聚焦台積電等

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國總統川普宣布對等關稅，造成歐美股市激烈動盪，市場認為，7日台股將難免受到衝擊，不過，中信投顧認為，關稅利空早已大多反應，毋須恐慌性殺低，此時反倒可以留意產業地位穩固或美國市場依賴度低的台積電（2330）、聯發科（2454）、達發（6526）、台光電（2383）、工業電腦等族群。

中信投顧表示，根據白宮公布的行政命令，美國將對全球各國進口商品課徵對等1關稅，課徵10%關稅的國家與商品於5日生效，其餘稅率超過10%的國家於9日生效。其中，針對中國最新關稅稅率為54%，即先前宣布的20%加上對等關稅34%。鋼鐵、鋁、藥品、銅、半導體、木材、金銀、能源和某些美國沒有生產的礦產，不必課徵（或再課徵）對等關稅，亦即台灣半導體不用課對等關稅。

特定商品關稅方面，日前公布針對所有進口美國汽車課徵25%關稅，川普宣布3日正式生效。此次關稅相較先前華爾街大行預測情境，關稅力度和廣度都更大，至於能否減低衝擊，接下來看主要影響對手國家的反應，截至目前，歐盟、加拿大、中國皆表態將要針對美國已公布關稅政策採取反制措施，日本則是表示將繼續堅持不懈地與美國談判，不排除報復措施，但首先必須對關稅的細節進行徹底評估。

在歐美股市激烈反應中，觀察台股自24,000點以上高峰，已經修正3,000點，在悲觀的氣氛中，不宜貿然殺低，因為美國接下來將調降企業所得稅率，美股亦將隨之反彈。除了避開低毛利率且會進一步被關稅壓縮的公司以外，投資人可以正面留意的方向，在邊緣AI發展，這是明確的趨勢，台灣市值最大的兩家公司，這次都屬於對等關稅豁免，同數邊緣AI的受惠者，其他如工業電腦廠商，能落實產業應用場景的，長線發展亦看好。

在台股方面，中信投顧認為，台積電短期評價依舊因關稅政策而承壓，但基於在先進製程絕對領先優勢，加上現本益比已回落至過往區間中下緣，建議待股價止穩後可逢低布局，此外，台積電勢必加速在美擴產時程，建議可關注最優先受惠的廠務工程股。

另外，輝達自身的成長彷彿趨緩，但聯發科跟輝達的合作越來越全面，從車用智慧座艙，到AI PC、小型超級電腦GB10，到Nintendo switch 2晶片，再到NV-link IP，Google下一代TPU將由聯發科設計並交由台積電生產，預計2026年量產，聯發科能取得較低代工價格較同業具優勢，2026年ASIC業務預期佔比超過5%，市場預估今、明年每股獲利（EPS）72、86.8元，建議回檔逢低布局。

台積電 美國 關稅

延伸閱讀

美重演經濟大蕭條？川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年慘敗

川普對等關稅震撼分散策略失靈 成衣廠下半年旺季蒙陰影

法人評關稅震撼彈：周一台股跌千點是低消

32%關稅來襲 楊文科籲政府盡速與美交涉調降

相關新聞

法人評關稅震撼彈：周一台股跌千點是低消

美國總統川普政府2日宣布對等關稅措施，實施範圍高於外界原先預期，引爆全球經濟震撼、股災降臨，美股3日、4日連續兩天重跌，...

因應美對等關稅 國安基金最快周一開會護盤

為了因應美國對台對等關稅措施，府院啟動內外部行動，行政院長卓榮泰昨天召集央行與財經部會開會，聽取金融措施報告，賴清德總統...

川普開啟關稅大戰…專家：台股恐崩跌 別急著摸底

川普開啟關稅大戰，美股連二日狂跌，期間台積電ADR重摔13.8%。法人指出，台股明（7）日勢將大跳水，恐將下殺1,500...

祭限空令？外界關注金管會「18套劇本」救市 上次出招是2022年

美國宣布對等關稅，引發全球股市崩跌，行政院長卓榮泰今天聽取金融報告穩健股匯市信心，至於政府是否再次祭出限空令，金管會官員...

關稅風暴來襲！台股恐迎黑色星期一 國安基金嚴陣以待

美國總統川普宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪，台灣股匯市清明連假遇到關稅亂流，週一（7日）恐面臨強烈賣壓，外界關注台股是...

法人示警股市核彈來襲 台股下周恐補跌

美國對等關稅「核彈」來襲！台灣稅率32%高於預期，衝擊台指期夜盤重挫437點，台股下周恐面臨補跌。法人徹夜未眠備戰，並推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。