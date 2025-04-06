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法人評關稅震撼彈：周一台股跌千點是低消

中央社／ 台北6日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普政府2日宣布對等關稅措施，實施範圍高於外界原先預期，引爆全球經濟震撼、股災降臨，美股3日、4日連續兩天重跌，道瓊工業指數短短兩天暴跌約3910點、跌幅近1成，台股由於清明節連假休市躲過一劫，不過法人警告，周一台股開盤將補跌，千點恐怕只是低消，提醒投資人別隨意抄底。

群益投顧總經理范振鴻分析，川普的對等關稅，範圍程度遠高於市場預期，恐造成美國社會混亂，及全球經濟衰退，影響深遠。包括美股主要指數及重要個股，很多過去兩天跌幅都超過1成，周一台股開盤勢必將補跌，恐怕會有不少個股跌停，投資人要有大跌千點以上的心理準備。

至於過去幾年投資人習慣逢大跌就搶反彈，范振鴻特別提醒，這回情況不一樣，如美國道瓊工業指數3日大跌之後，4日盤中一度試著收斂跌幅，但終場仍大跌幾乎收在全日最低點，他建議投資人不要隨意抄底。

范振鴻分析，川普上任後的兩大核心目標，希望平衡美國的貿易逆差，以及引導製造業回到美國，因此實施一連串措施。這次對等關稅影響範圍相當廣，包括中國、東南亞等主要製造生產基地全中槍；且稅率相當高，如台灣稅率高達32%，激進作法恐引發很強的後座力。

首先，為了反應對等關稅帶來的成本增加，美國物價肯定會大幅上揚，引發通膨，這兩天已經開始出現美國民眾囤貨搶物資的情況。

其次，過去全球化是比較利益法則的結果，現在川普築高關稅，很多進口產品會被擋在門外，像德國福斯汽車已經宣布暫停新車對美國出貨，中國也傳出有廠商貨物上船不出貨，先觀望美國關稅情況。

范振鴻認為，全球經濟的惡性螺旋正在上升中，對等關稅影響不只是美國，美國是全球最大消費國，美國以外國家都會受影響，將嚴重衝擊全球經濟。

現在關稅戰已經升溫，中國、加拿大都提出反制措施，畢竟國與國的談判不能失去國格；而對等關稅才剛宣布，川普也不太容易在這個時候馬上轉變。現在看起來一時半刻很難有太大轉圜空間。

范振鴻悲觀認為，第2季台股可能先急跌、再盤跌，觀察美國關稅情況，邊走邊修正，直到川普關稅出現縮手。

台股 對等關稅 川普 美國

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