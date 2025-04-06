因應美對等關稅 國安基金最快周一開會護盤

為了因應美國對台對等關稅措施，府院啟動內外部行動，行政院長卓榮泰昨天召集央行與財經部會開會，聽取金融措施報告，賴清德總統也與產業代表會談；此外，行政院證實，已派人赴華府針對關稅交涉，至於正在華府進行「特殊管道」對話的國安會秘書長吳釗燮，也不排除提及相關議題。

美國對等關稅政策重創全球股市，台股明天開盤，卓榮泰日前表示「要有心理準備，面對一場震撼」。卓揆昨召集財經部會開會，包括財政部長莊翠雲、央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆等人都出席。據了解，會中雖未指示國安基金進場，但因目前關稅戰釀成全球股災，台股周一開盤恐無量崩跌，已相當符合國安基金進場護盤的前提條件，因此，國安基金已做好隨時召開臨時會議的準備，不排除最快周一即開會的可能性，以護住國人信心。

政院人士表示，明天股匯市開盤後，金管會將緊盯股市走向，隨時積極提出相應的金融措施。央行會關注匯市波動及外匯走向。外界關注國安基金是否可能準備進場，相關人士回應說，會中未正式討論。

限空令？金管會緊盯變化

至於政府是否再次祭出限空令，金管會官員表示，希望投資人能理性面對經濟局勢，金管會密切觀察市場變化。

川普宣布對等關稅以來，台股因清明連假休市，來不及反應，周一開盤走勢是市場關注議題。由於台股對國際利空消息反應敏感，金管會常態性備有救市方案，二○二二年俄烏戰爭開打，陸續推出穩定股市措施，包括限空令實施一二六天之久。

ICT巨頭齊聚總統官邸

總統府發言人郭雅慧昨天表示，為因應對等關稅政策帶來的全球經貿挑戰，賴總統昨邀集多位ICT產業代表於官邸進行企業座談。

這場官邸會談昨下午三時舉行，政府方面由賴總統和行政院長卓榮泰等人出席；企業代表包括鴻海董事長劉揚偉、仁寶董事長許勝雄、緯創總經理林建勳、電電公會理事長李詩欽、和碩董事長童子賢、宏碁創辦人施振榮、宏碁董事長陳俊聖、華碩集團共同執行長胡書賓、台積電資深副總侯永清、友達光電董事長彭双浪等。

知情人士表示，產業代表均就目前第一線市場觀察，及產業因應需政府協助之處提出討論。與會者都認同，要立足台灣、布局全球；雖然各國因應方法不同，有報復、低頭或部分妥協，但每個國家狀況不同，且美方也未有最終定論，需再觀察。

知情人士表示，產業代表贊同政府就手上籌碼同步進行談判，不急著「掀牌」，先提出產業安心方案，謀定而後動。

我已派員赴華府交涉關稅

另一方面，政院人士證實，已派員赴華府針對對等關稅議題進行交涉，且會增加談判方案內容與加大談判力道。據了解，我政府派員赴美交涉對等關稅，是以行政院、經貿辦層級官員為主；賴政府持續在盤點我方談判籌碼，包括降低關稅、增加對美投資、採購以及排除非關稅投資障礙等措施。