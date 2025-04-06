快訊

男「懸掛太魯閣車外」觸法 台鐵驚：列車時速130公里 不要命

「高溫假」討論數年仍沒譜 北市盼中央訂標準

老友示警川普…明年期中選舉 共和黨恐遭血洗

聽新聞
0:00 / 0:00

川普開啟關稅大戰…專家：台股恐崩跌 別急著摸底

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

川普開啟關稅大戰，美股連二日狂跌，期間台積電ADR重摔13.8%。法人指出，台股明（7）日勢將大跳水，恐將下殺1,500點甚至2,000點，「2萬點以上是不用想了」，建議投資人不用急著去摸底。

川普宣布對等關稅稅率以來，美股上周四、五接連重挫，四大指數累計跌幅皆逾9%，費城半導體指數更狂跌16.7%。台積電ADR二日合計共下挫13.8%，由170.46美元跌至146.8美元。

台股上周三收在21,298點，清明連假休市兩天。法人解析，以台積電現貨價2日收盤價942元計算，若反映ADR兩天的跌幅，單是台積電（2330）明日開盤就將重挫130元。以台積電每下跌1元將使大盤下跌8點計算，台股明日開盤至少將下跌1,040點；若加上其他權值股及個股跌幅，估計台股明日恐將下跌1,500點、甚至多達2,000點，恐跌破2萬點。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總黃文清看法，台股周一很難守住2萬點，投資人不必急著摸底搶短線，要持續關注各國回應及金融市場反應。

以台股「補跌」的幅度來看，大盤明日的跌點有可能寫史上最大跌點，超過2024年8月5日的1,807點（跌幅8.3%）。後續要觀察融資減肥幅度及貿易戰談判進度，最重要是看政府會不會進場護盤。

台積電 台股

延伸閱讀

川普關稅衝擊台灣房市？專家：若遇股災最慘恐賣房救股

蒜頭糖廠媽祖諭示巡境台積電嘉義廠工區 賜福再帶動地方經濟

00919、00878大盤下殺買氣越旺！逢低分批布局…助風險分散、平均成本

台股星期一崩2000點恐也不用意外？狄驤：抄底前先想破底怎辦

相關新聞

因應美對等關稅 國安基金最快周一開會護盤

為了因應美國對台對等關稅措施，府院啟動內外部行動，行政院長卓榮泰昨天召集央行與財經部會開會，聽取金融措施報告，賴清德總統...

川普開啟關稅大戰…專家：台股恐崩跌 別急著摸底

川普開啟關稅大戰，美股連二日狂跌，期間台積電ADR重摔13.8%。法人指出，台股明（7）日勢將大跳水，恐將下殺1,500...

祭限空令？外界關注金管會「18套劇本」救市 上次出招是2022年

美國宣布對等關稅，引發全球股市崩跌，行政院長卓榮泰今天聽取金融報告穩健股匯市信心，至於政府是否再次祭出限空令，金管會官員...

關稅風暴來襲！台股恐迎黑色星期一 國安基金嚴陣以待

美國總統川普宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪，台灣股匯市清明連假遇到關稅亂流，週一（7日）恐面臨強烈賣壓，外界關注台股是...

法人示警股市核彈來襲 台股下周恐補跌

美國對等關稅「核彈」來襲！台灣稅率32%高於預期，衝擊台指期夜盤重挫437點，台股下周恐面臨補跌。法人徹夜未眠備戰，並推...

金管會救市備妥18套劇本 必要時從提振多方信心開始

美國總統川普投下關稅震撼彈，台股下周一（7日）承壓，2萬點大關恐失守。據悉，金管會正密切注意美國關稅效應，不排除必要時出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。