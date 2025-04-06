川普開啟關稅大戰…專家：台股恐崩跌 別急著摸底

川普開啟關稅大戰，美股連二日狂跌，期間台積電ADR重摔13.8%。法人指出，台股明（7）日勢將大跳水，恐將下殺1,500點甚至2,000點，「2萬點以上是不用想了」，建議投資人不用急著去摸底。

川普宣布對等關稅稅率以來，美股上周四、五接連重挫，四大指數累計跌幅皆逾9%，費城半導體指數更狂跌16.7%。台積電ADR二日合計共下挫13.8%，由170.46美元跌至146.8美元。

台股上周三收在21,298點，清明連假休市兩天。法人解析，以台積電現貨價2日收盤價942元計算，若反映ADR兩天的跌幅，單是台積電（2330）明日開盤就將重挫130元。以台積電每下跌1元將使大盤下跌8點計算，台股明日開盤至少將下跌1,040點；若加上其他權值股及個股跌幅，估計台股明日恐將下跌1,500點、甚至多達2,000點，恐跌破2萬點。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總黃文清看法，台股周一很難守住2萬點，投資人不必急著摸底搶短線，要持續關注各國回應及金融市場反應。

以台股「補跌」的幅度來看，大盤明日的跌點有可能寫史上最大跌點，超過2024年8月5日的1,807點（跌幅8.3%）。後續要觀察融資減肥幅度及貿易戰談判進度，最重要是看政府會不會進場護盤。