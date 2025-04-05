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關稅風暴來襲！台股恐迎黑色星期一 國安基金嚴陣以待

中央社／ 台北5日電
美國總統川普宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪，台灣股匯市清明連假遇到關稅亂流，週一（7日）恐面臨強烈賣壓，外界關注台股是否能守住兩萬點。示意圖。圖／AI生成
美國總統川普宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪，台灣股匯市清明連假遇到關稅亂流，週一（7日）恐面臨強烈賣壓，外界關注台股是否能守住兩萬點。示意圖。圖／AI生成

美國總統川普宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪，台灣股匯市清明連假遇到關稅亂流，週一（7日）恐面臨強烈賣壓，外界關注台股是否能守住兩萬點，金融部會繃緊神經、嚴陣以待，國安基金必要時也將召開臨時委員會。

美國總統川普宣布對全球課徵關稅後，中國祭出相同稅率回應，美國股市週五再以暴跌收盤，創下連續兩天超過1500跌點的新紀錄，總計約6兆美元（約新台幣198.6兆元）市值蒸發。

川普宣布對等關稅後，國際股市慘遭血洗，美股狂洩，以科技股為主的那斯達克指數較2024年12月16日收盤新高20173.89點下跌超過20%，確定進入熊市。

台灣股匯市清明連假休市2個交易日後，下週一恐迎來沉重賣壓，尤其川普宣布對台灣稅率為32%，超乎市場預期，料將重挫投資人信心。行政院長卓榮泰坦言，「要有心理準備面對一場震撼」。

國安基金原訂4月14日召開例行會議，不過國際政經局勢遭逢關稅巨變，國安基金動態格外受矚。

據了解，國安基金在台股休市期間，隨時密切關注國內外政經局勢變化以及美國、歐洲等地區股市交易情況，雖預計於14日召開例行會議，但除例會之外，若遇資本市場失序等狀況，國安基金可視情況召開臨時會，討論是否執行市場安定任務。

因應金融市場穩定，卓榮泰今天也召開會議，邀集中央銀行、金管會、財政部等報告金融措施。政院人士說明，報告分析台灣金融體質現況，以及台灣股匯市與國際連動性高等特質， 一一盤點相關措施。

國安基金 關稅

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