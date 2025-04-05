聽新聞
0:00 / 0:00

鮑爾開金口「目前仍維持全年降息兩碼」！狄驤：目前還沒看到止跌結構成形

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

稍早鮑爾開金口，提到關稅對經濟的影響高於預期，但經濟疲軟與通膨升溫有望互相抵消，所以FED不急著做出決策，目前仍維持全年降息兩碼的看法。

這意味著貿易戰依然左右著市場命運，而稍早川普越南總書記通電話，越南希望與美國達成協議，將關稅降到零。

持續升溫的貿易戰出現一絲曙光，服裝類族群全面反彈。

越南先投降了，服裝與製鞋業風險降低，但其他國家會不會這麼快投降呢？

持續追蹤下去，但還是老話一句，抄底前先想想破底怎麼辦？

目前還沒看到止跌結構成形，也沒有看到扭轉市場情緒的決定性因素，想要大幅進場抄底，還是再等等比較好。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

Fed 川普 抄底 美國 越南 通膨 鮑爾

延伸閱讀

曼谷倒塌大樓為「核心筒結構」…與台北101、陶朱隱園一樣！安娜：免擔心無良的是人

川普關稅32％僅是「半倍奉還」到底64％怎算出來？其實非常簡單

台股星期一崩2000點恐也不用意外？狄驤：抄底前先想破底怎辦

鴻海（2317）量縮價跌再報漲⋯他疑「吸散戶炒股？」股民力挺：好公司會站回去

相關新聞

鮑爾開金口「目前仍維持全年降息兩碼」！狄驤：目前還沒看到止跌結構成形

目前還沒看到止跌結構成形，也沒有看到扭轉市場情緒的決定性因素，想要大幅進場抄底，還是再等等比較好。

台股星期一崩2000點恐也不用意外？狄驤：抄底前先想破底怎辦

假如再加上斷頭賣壓，再次看到崩跌2000點也不用意外。

美國關稅恐衝擊台股 分析師：關注融資追繳

美國總統川普宣布對等關稅措施，引發市場憂心恐將造成經濟衰退，重創全球股市。分析師王兆立表示，清明連假過後，台股恐將展開補...

台股第一槍！高盛狠降評至「中立」、聯發科納優先買進名單

美國總統川普公布各國對等關稅稅率後，引發全球譁然。2024年預測台股最準的外資高盛證券，也開出調降台股評等第一槍，將台股...

川普對等關稅來襲！台股短期恐回測18,600點

美國總統川普宣布實施對等關稅政策後。法人解析，台股短期支撐區位落在18,600點至19,500點，而關稅政策後續仍有協商...

美股震盪 專家：經濟軟著陸機率高、投資可把握震盪期

近期美股大幅震盪，面對市場波動，投資策略的靈活性更為重要。施羅德投信指出，全球經濟朝向軟著陸的機率高達75%，企業獲利持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。