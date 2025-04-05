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鮑爾開金口「目前仍維持全年降息兩碼」！狄驤：目前還沒看到止跌結構成形
稍早鮑爾開金口，提到關稅對經濟的影響高於預期，但經濟疲軟與通膨升溫有望互相抵消，所以FED不急著做出決策，目前仍維持全年降息兩碼的看法。
這意味著貿易戰依然左右著市場命運，而稍早川普與越南總書記通電話，越南希望與美國達成協議，將關稅降到零。
持續升溫的貿易戰出現一絲曙光，服裝類族群全面反彈。
越南先投降了，服裝與製鞋業風險降低，但其他國家會不會這麼快投降呢？
持續追蹤下去，但還是老話一句，抄底前先想想破底怎麼辦？
目前還沒看到止跌結構成形，也沒有看到扭轉市場情緒的決定性因素，想要大幅進場抄底，還是再等等比較好。
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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