鮑爾開金口「目前仍維持全年降息兩碼」！狄驤：目前還沒看到止跌結構成形

稍早鮑爾開金口，提到關稅對經濟的影響高於預期，但經濟疲軟與通膨升溫有望互相抵消，所以FED不急著做出決策，目前仍維持全年降息兩碼的看法。

這意味著貿易戰依然左右著市場命運，而稍早川普與越南總書記通電話，越南希望與美國達成協議，將關稅降到零。

持續升溫的貿易戰出現一絲曙光，服裝類族群全面反彈。

越南先投降了，服裝與製鞋業風險降低，但其他國家會不會這麼快投降呢？

持續追蹤下去，但還是老話一句，抄底前先想想破底怎麼辦？

目前還沒看到止跌結構成形，也沒有看到扭轉市場情緒的決定性因素，想要大幅進場抄底，還是再等等比較好。

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