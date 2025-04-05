台股星期一崩2000點恐也不用意外？狄驤：抄底前先想破底怎辦
按照目前富台指的跌幅，如果到周五收盤跌幅都沒收斂，台股下周一開盤保守估計跌1800點。
假如再加上斷頭賣壓，再次看到崩跌2000點也不用意外。
去年的大場面又要來了嗎？
但這次要特別注意的是，造成市場大跌的原因完全不一樣。
所以還是要講大家不愛聽的，人人都想在下坡時買小麥，但別忘了被小麥壓死的可能性。
你在清明連假前有想過台股可能跌2000點嗎？
講實話，我沒有想過會有這種跌幅，但市場多次告訴我，任何事情都可能發生，沒有什麼「應該跌夠多了吧？」這種事。
所以把風險放在獲利前面是很重要的，這也是我們這一兩個月早早提醒大家，提高現金比例或佈局避險資產的原因。
祝投資朋友們周末愉快。
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言