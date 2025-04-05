台股星期一崩2000點恐也不用意外？狄驤：抄底前先想破底怎辦

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
股市示意圖。報系資料照
股市示意圖。報系資料照

按照目前富台指的跌幅，如果到周五收盤跌幅都沒收斂，台股下周一開盤保守估計跌1800點。

假如再加上斷頭賣壓，再次看到崩跌2000點也不用意外。

去年的大場面又要來了嗎？

但這次要特別注意的是，造成市場大跌的原因完全不一樣。

所以還是要講大家不愛聽的，人人都想在下坡時買小麥，但別忘了被小麥壓死的可能性。

抄底之前先想想破底怎麼辦？

你在清明連假前有想過台股可能跌2000點嗎？

講實話，我沒有想過會有這種跌幅，但市場多次告訴我，任何事情都可能發生，沒有什麼「應該跌夠多了吧？」這種事。

所以把風險放在獲利前面是很重要的，這也是我們這一兩個月早早提醒大家，提高現金比例或佈局避險資產的原因。

祝投資朋友們周末愉快。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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