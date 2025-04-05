富邦投顧：半導體能豁免美國關稅政策 影響台股今年獲利甚鉅

富邦投顧指出，半導體是否能豁免美國關稅政策，影響台股今（2025）年獲利甚鉅。半導體占台股上市櫃公司總獲利57%，具決定性影響力。樂觀情境下是半導體獲得豁免，則即便因關稅使相關受害產業獲利腰斬，台股今年複利仍可成長。

白宮先前發布新聞稿表示，半導體在此次豁免行列。富邦投顧認為，台灣半導體產業主要並非直接出口至美國，而是出口至中國、東協進行加工，再出口產品至美國。在積體電路出口中，中國大陸與香港占52%，東協占24%，而美國實際僅占5%。因此，這次關稅議題重點在於美國對中國大陸、東協國家加徵關稅後，將導致美國消費性電子價格上漲而導致消費需求下滑，間接影響台灣半導體出口情形。

由於美國仍是除大陸之外的第二大電子消費市場，富邦投顧認為，這次關稅議題對於消費性半導體需求將有負面效應。未來須關注品牌方如Apple的訂價、供應鏈管理策略等。