國泰期貨：因應未來潛在課稅風險 對台積電影響甚小

國泰期貨表示，川普對等關稅暫未涵蓋半導體，台積電（2330）擴產美國廠進度將提前，並針對 AI GPU 等先進製程客戶調漲逾15%，因應未來潛在課稅風險，對於台積電影響甚小。

國泰期貨指出，川普公布對等關稅細則，蘋果與三星手機因產地位於中國大陸、越南等課徵重災區，受影響最大，iPhone 尤甚；中系品牌如華為、小米等內銷或外銷至非美市場，受衝擊相對有限。

ODM 產能約七成集中大陸，面對平均35–40%關稅衝擊，產品售價將上升、銷售恐下滑。Apple、Nvidia 重挫反映市場憂慮。ODM 廠如鴻海（2317）、緯穎（6669）擴產美墨，提升自動化降成本。關稅具談判彈性，預期各國稅率仍可調整。

美中關稅戰下，美塑化廠轉向東南亞搶市，大陸低成本轉售也將衝擊台廠市占；美對台關稅主要影響芳香烴鏈，預估影響營收 1.5–2.5%。若台反制，將墊高原料進口成本，進一步壓縮台塑（1301）等業者利潤與出口競爭力。

鋼鐵未納入此次對等關稅，對大成鋼（2027）看法仍正向，受惠美國在地製造與通路優勢。工具機出口美占比約 15%，中低階與零組件關稅轉嫁困難，恐衝擊競爭力，台廠預期將部分轉產至美國因應。

紡織製鞋廠多設於越南等高稅區，輸美稅率升至 35–40%，品牌端承擔成本恐影響終端售價與需求，特別衝擊中平價品牌代工廠。川普釋出談判空間，各國關稅仍具調整彈性。

自行車關稅影響越南最大，台灣具產能彈性影響有限；AM 件台廠如東陽（1319）受惠價差擴大，醫材與車用連接器廠多美營收占比低，僅視陽（6782）、聯合影響稍高，整體影響仍可控。