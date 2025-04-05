理財線上／川普關稅海嘯 股匯債詭譎難測

美國總統川普一發布對等關稅措施，已造成美股海嘯，對台股的衝擊程度如何，下周一開盤將見分曉。不過，市場普遍預期，台股周一開盤直接下殺逾千點，跌破兩萬點的可能性很高，法人預估，台股大盤這一波免不了下修百分之五至十。

川普對等關稅震撼彈，不只反映在投資市場，也反映出多國匯率不同調、金價走勢弔詭。

債市方面，法人指出，由於川普關稅政策引發市場對於美國經濟衰退的擔憂，令市場對於聯準會（Fed）降息預期提高，更牽動美債殖利率大跌，美國十年期公債殖利率，盤中更一度跌破百分之四的整數關卡。不過，法人也特別提醒，美債殖利率雖已走跌，但價格不見得等比上漲，投資人若要前進債市，仍要小心。

同樣弔詭的，還有金價走勢。法人指出，美元指數走低、美債殖利率下跌，金價理應上漲。但市場避險情緒大幅增加，導致市場流動性略有枯竭，金價周四反而下跌百分之一點四一，回落至每盎司三一二一點七美元價位。

而在各國匯率走勢方面，由於川普的關稅政策，可能導致美國經濟陷入停滯性通膨，並加速聯準會降息，美元已創下廿年以來最大單日跌幅；法人分析，瑞郎、日圓的避險強度相對高，也有助於國人外幣資產的保值。若以周四各貨幣表現來看，主要貨幣方面以具有避險性的瑞士法郎單日升值超過百分之三最高，另外，日圓也受惠於資金從美國外流而走強，目前也升值到一四五兌一美元價位。

就個別產業面的影響，元大投顧推估，台灣製造業企業獲利平均會減少百分之二點五六，以電腦、電子產品影響最大，企業獲利會減少百分之六點五、其次是塑橡膠製品會減少百分之三點二、紡織製品將會減少百分之二點四四，是影響最大的三個產業；此外，企業獲利下修還會影響到本益比，對於高本益比的電子產業影響程度應該是三至五倍，對傳統產業影響應該是一至二倍，對大盤影響約為二至三倍。

永豐投顧則評估，接下來，台股下檔支撐應該會落在一萬八千六百點至一萬九千五百點之間，其中，台股合理評價區間本益比約在十五至十九倍，股價區間將在一萬八千六百點至二萬三千五百六十點。

永豐投顧認為，電子業中的筆電品牌廠、網通、電源供應器、面板都將受到較大的衝擊，傳產則以成衣、高爾夫球桿頭、汽車零組件產業衝擊較大，台股企業獲利成長率，也從原本預估的百分之十五，下修至百分之八點九；由於川普關稅未定，後面尚有協商與討論調整之處，因此，永豐投顧也建議，短線仍以風險為考量，降低持股因應變局，高股息且無關稅衝擊的個股相對較具防禦性。

台新投顧則認為，台股會進入兩萬點整數關卡保衛戰，操作策略上，建議可布局反向ＥＴＦ（指數型股票基金）、高股息低波ＥＴＦ、高股息低波個股。

在債市方面，上半年長債利率降幅大，短債利率因通膨擔憂降幅較小，隨下半年聯準會加快降息步伐，短債利率走降，整體來看，殖利率曲線有重回倒掛的風險。