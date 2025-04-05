系統風險壓境 台股打20,000點保衛戰…短線布局建議聚焦防禦型族群

川普公布對等關稅稅率，重創全球資本市場，台股雖因清明連假而暫時倖免於難，預期下周一恐將出現跳空補跌走勢。由於法人預估此次關稅議題已達「系統性風險等級」，預估台股此次補跌不但將破前低20,695點，甚至還有回測、甚至可能跌破2萬點，最糟的情況下，不排除將向去年8月6日低點19,662點尋求支撐。

川普公布各國對等關稅稅率後，全球股市一片淒風苦雨。法人解析，台股短期支撐區位落在18,600點至19,500點，合理評價區間約為本益比15至19倍，對應指數為18,600至23,560點。而由於關稅稅率後續仍有協商空間，建議短線以風險控管優先，降低持股比重，可考慮布局高股息、非出口導向及不受關稅衝擊的防禦型族群。

根據法人推估，依照供應鏈各環節的實際影響來看，電子與傳產企業獲利下修幅度預估在5%至30%間。整體台股企業獲利預估將下修5%至8%，以台灣50成分股為代表估算，原本2025年企業獲利成長預估15%，將調降至個位數。

法人表示，台灣對等關稅高於日本及南韓，預計短期內將更明顯反應關稅衝擊，止跌機會要視各國是否採取措施以獲得關稅調降機會，因川普最想要製造業回流投資美國，台股解套方式為政府盡速整合有意願赴美國投資企業，與美方談判，爭取調降關稅。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清看法，由於此次稅率高於預期，仍須持續關注後續談判結果，其中半導體依舊是關注焦點；而股市方面，因清明節休市，下周一將面臨補跌，但仍無須太過悲觀，不過投資人短期不要進行摸底搶短的動作，靜待9日前是否有談判結果出爐，靜待利空出盡。