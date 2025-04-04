美國關稅恐衝擊台股 分析師：關注融資追繳

美國總統川普宣布對等關稅措施，引發市場憂心恐將造成經濟衰退，重創全球股市。分析師王兆立表示，清明連假過後，台股恐將展開補跌走勢，融資追繳令是否出籠備受關注。

王兆立說明，美國對等關稅措施出爐前，美股2日震盪收高，主要是投資人預期可能呈現利空出盡的走勢，進場押寶推升所致。

王兆立表示，隨著關稅措施出爐，稅率高於市場原先預估的20%，台灣稅率達32%，台商布局重鎮泰國和越南稅率分別達37%和46%，震撼全球。川普關稅政策自既存風險的「灰犀牛」，轉變成為難以預測極端事件的「黑天鵝」。

美股3日重挫，道瓊工業指數重挫近1700點，那斯達克指數暴跌逾1000點，費城半導體指數3日大跌近10%，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）下跌逾7.8%，高通（Qualcomm）下跌逾9.5%，美光（Micron）下挫逾16%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌7.64%。

日股基準日經225指數4日下跌2.75%，雪梨和新加坡股市也下挫逾2%，越南繼3日崩跌逾7%，4日再下跌1.6%。

王兆立提到，美國對等關稅措施影響層面大，不僅出口美國的廠商利潤減少，美國進口商成本可能增加，通膨壓力升高，消費者減少消費，美國企業營業額和利潤降低，經濟面臨衰退危機，形成多輸的局面。

王兆立解釋，當企業營運可能下滑壓力，股市恐面臨下修獲利預估以及本益比的雙重壓力，投資人財富縮水，進而減少消費，企業營運進一步惡化因而步入惡性循環。

王兆立談及，台股近日因清明連假休市，暫時躲過美國對等關稅衝擊，不過連假過後，台股仍難逃補跌走勢，融資追繳令是否出籠值得關注。