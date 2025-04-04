汽車、重電 抗關稅震波

川普對等關稅政策正式公布，法人分析各產業受影響程度，其中半導體目前暫時未在課稅範疇內，製藥業同樣尚未進入名單，汽車、重電則相對不會受到影響，而ODM廠、成衣業則可能受到較大衝擊。

法人表示，美國是除中國大陸外第二大電子消費市場，此次關稅議題對於消費性半導體需求將有負面效應。未來須關注品牌方如Apple的訂價、供應鏈管理策略等。

若以各產業來看，ODM廠直接銷美比重高，雖然短期是由品牌廠吸收，但未來品牌廠仍會要求與ODM分攤壓力。而電子零組件廠直接銷美比重約在25%上下，但銷至其他地區的產品有可能還是會流往美國，實際比重應會再高。未來較大的風險仍在美國市場因關稅而接高售價，導致消費買盤縮手的問題。

成衣製鞋廠中，聚陽（1477）銷美占70%，儒鴻銷美占56%，布料終端市場亦多為美國，推估聚陽儒鴻直接與間接銷美約80%；而台系製鞋代工廠生產基地還包括豐泰在印度，來億、鈺齊、志強在柬埔寨，印度及柬埔寨也都面臨26%、49%的對等關稅，美國對主要鞋類進口國家皆課徵高額關稅，對製鞋代工廠營運將面臨直接衝擊。

重電產業裡，華城出口大型電力級變壓器至美國影響相較其他台廠大。法人表示，美國變壓器供不應求，變壓器PPI維持高檔，僅約20%變壓器需求由美國國內供應商滿足，考量AI產業推動美國資料中心耗電量在2028年間將增長3.5倍的高電力需求，變壓器需求與日俱增，電網汰舊換新及電力設備建置勢在必行。

汽車產業則相對不會受到衝擊，台灣的整車製造廠如和泰車、裕隆汽車、中華汽車等，由於整車是以國內市場為主，無外銷至美國市場，因此所受影響性甚小；而零組件廠主要是以中國大陸市場為主，部分出貨至美國市場的廠商中，也已於美國設廠，影響性相對較小。

AM零組件部分，由於為碰撞之後才會更換的零組件，因此目前不會在此次課徵關稅零組件範圍內，後續須觀察是否擴大相關零組件範圍。