高殖利率股 資金避風港

川普關稅戰引發全球股市暴跌，預期台股下周一（7日）也恐倖免於難。不過，投信及八大公股券商等國家隊近五日護盤的聯電（2303）、廣達、聯詠、群光、力成及致伸等，具有法人買盤護持且防禦性強，可望相對抗跌有守，成為市場資金的避風港。

富邦投顧董事長陳奕光表示，八大公股券商在第1季買超約1,400億元，3月買超即占1,043億元，可見國家隊認定台股已接近底部，外資期貨空單日前也見到回補而降至4萬口以下，已略具反彈契機。

但川普對等關稅勁道過強，各國稅率公布後，全球金融市場出現股災，恐衝擊台股下周表現。持股部位少而等待加碼的投資人，可留意具有高殖利率個股，尤其是有特定法人承接者，股價防守性較強。

統計國家隊過去五個交易日買超逾千張、且現金殖利率超過5%者有：聯電、廣達、聯詠、群光、力成、致伸、國產、榮剛、頎邦、聯強等十檔。

華南投顧董事長儲祥生表示，儘管在外資賣超下，許多個股已相對便宜，但投資信心仍不足，除觀察美股落底時機，台股則可看到國家隊力挺態度。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，具防禦性的高殖利率股仍是短期的避風港，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，加上台股企業獲利今年仍有15%成長率，預期台股今年第2季將處區間震盪格局，大盤長線仍不看淡。

聯電因日本媒體爆出美國晶圓代工廠格羅方德考慮與其合併，吸引眾多買盤卡位。法人表示，這些個股除有法人買盤且殖利率相對高外，個別又具有產業題材，逢低可伺機承接。