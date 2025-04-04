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美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

一周熱門零股／高股息、指數型 ETF 撐場

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周零股市場的焦點，在於美國對等關稅的干擾，導致大盤再呈破底走勢，雖市場交投陷入觀望，但零股投資人在行情探底走勢中，持續逢低進場承接，雖僅三個交易日，但與一般五個交易日的量能相去無多，高股息、指數型ETF與台積電（2330）仍是市場焦點。

市場專家指出，由於本周下半周進入清明連假，市場無法立即反應，使得上半周籠罩在濃厚的觀望氣氛中。繼3月31日行情大跌906點、再寫波段回檔新低後，1日、2日行情止跌回穩，但單日量能都在3,000億元以下的低量區，多空雖進入另一個全新的十字路口，但在指數震盪之際，逢低吸引零股投資人持續進場。

據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為：元大高股息、國泰永續高股息、台積電、群益台灣精選高息、元大台灣50、富邦台50、鴻海、元大台灣高息低波、廣達、大華優利高填息30，交易量從1,348萬股至169萬股，三個交易日量能與上周1,357萬股至240萬股相較，市場熱度未見退燒。

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