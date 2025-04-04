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美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

就市論勢／IC 設計、記憶體 聚光

經濟日報／ 杜欣霈（PGIM保德信中小型股基金經理人）

盤面分析

台股周三走勢持平，指數小漲18點，漲幅0.08%，大盤收在21,298點，但成交金額僅2,401億元。本周僅有三個交易日，單周下跌304點，跌幅1.4%，惟周線收紅。

三大法人連續第六周賣超，本周賣超577.6億元。其中外資賣壓趨勢仍未停歇，連續六周調節台股，本周減持432.9億元；投信獨自站在買方，買超155.37億元，連續第五周買超；自營商同樣連六賣，本周賣超金額299.1億元。

今年高基期因素驅使企業盈餘增速放緩，加上市場面臨美國總統川普的關稅政策衝擊，導致近期台股出現明顯拉回修正，亦使得股價波動加劇。目前台股跌破盤整區，技術面呈現偏弱格局，由於川普公布關稅稅率後，衝擊全球資本市場重挫，預期下周一台股將呈現補跌走勢。

投資建議

整體而言，今年台股的投資機會，將在企業持續性的獲利與區間震盪的股市環境中產生，看好AI仍為今年股市的動能主軸，選股與擇時策略並進的波段操作，將為掌握今年台股投資勝敗的最終關鍵。目前可觀察大盤在急跌後尋求支撐，可藉利空出盡的機會分批布局。

選股上，電子股方面可聚焦於規格升級IC設計、價格有望回升的記憶體族群與邊緣運算相關配置；傳產方面，將提升人形機器人題材的機械零組件廠的布局，而工業自動化與重電亦將為選股觀察重點。

整體而言，目前聚焦族群不妨以IC設計、記憶體、晶片產業鏈以及機器人相關零組件，並且擇優且尋找具股價低位階優勢的成長產業。

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