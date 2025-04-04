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川普對等關稅來襲！台股短期恐回測18,600點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美國對等關稅「核彈」來襲！台灣稅率32%高於預期，台股下周恐面臨補跌。聯合報系資料照
美國對等關稅「核彈」來襲！台灣稅率32%高於預期，台股下周恐面臨補跌。聯合報系資料照

美國總統川普宣布實施對等關稅政策後。法人解析，台股短期支撐區位落在18,600點至19,500點，而關稅政策後續仍有協商空間，建議短線以風險控管優先，降低持股比重，可考慮布局高股息、非出口導向及不受關稅衝擊的防禦型族群。

美國對等關稅政策將自4月5日起對所有國家徵收10%基準關稅，並從4月9日起對與美貿易逆差較大的57個國家，額外加徵更高的「對等關稅」。

儘管部分商品不受新關稅限制（如鋼鋁製品、汽車及零組件、藥品、半導體與木材製品），但對多數國家而言，川普團隊採用的關稅計算方式頗具爭議。

台股方面，法人分析，合理評價區間約為本益比15至19倍，對應指數為18,600至23,560點，短期支撐區位落在18,600至19,500點。

對台灣經濟及企業影響上，台灣出口將受明顯壓力，特別是資通訊產品，受影響比例高達61%。雖半導體暫時豁免32%關稅，但其出口占比相對較低。短期內，衝擊主要集中於終端組裝製造業與傳統產業，尤以伺服器與網通設備受創最重。

根據法人研究推估，若依照供應鏈各環節的實際影響來看，電子與傳產企業獲利下修幅度預估在5%至30%間。整體台股企業獲利預估將下修5%至8%，以台灣50成分股為代表估算，原本2025年企業獲利成長預估15%，將調降至個位數。

此外，上述數據尚未反映因終端產品漲價造成的需求下滑風險，實際衝擊恐進一步擴大，特別是在2025年第3季，企業獲利可能出現年減負成長的狀況；預估2025年台股整體每股稅後盈餘（EPS）將下修至1,240元（原預估約1,300元以上），反映獲利下修及貿易風險。

台股 關稅

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