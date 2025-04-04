美股震盪 專家：經濟軟著陸機率高、投資可把握震盪期

近期美股大幅震盪，面對市場波動，投資策略的靈活性更為重要。施羅德投信指出，全球經濟朝向軟著陸的機率高達75%，企業獲利持續成長，顯示基本面仍具韌性。從歷史數據觀察，美股經歷修正後，往往成為進場良機，投資人不妨把握市場震盪時的進場機會。

施羅德投信表示，儘管川普新政引發市場擔憂，不確定性指數快速上升，但美國消費支出仍穩健。施羅德進一步分析，近期美國經濟數據疲軟主因在於企業因預期關稅提前拉貨，導致進口數據上升。

施羅德投信指出，美國就業市場依舊強勁，聯邦雇員削減對經濟整體影響有限，總經團隊預估，2025年美國經濟成長率為2.5%，2026年為2.7%，歐元區則穩步回升，整體而言，未來兩年全球經濟成長率預期超過2.5%。

「H.O.L.D.」策略包括四大面向：高利環境（High Interest）、機會擴散（Opportunities）、降低波動（Low Volatility）及多元分散（Diversification），以因應市場震盪、實現穩健投資目標。

首先，H（High Interest Rate）指高利環境。施羅德投信認為，應優先投資具有較高殖利率的債券，目前全球公司債殖利率尚在歷史均值之上，歐洲投資級債與機構MBS也具吸引力，有助於鎖定穩定息收。

O（Opportunity）則聚焦於機會擴散全球。美國企業淨利率和每股盈餘（EPS）持續領先，市場震盪反而帶來低接機會。根據1984至2020年美國總統大選後的統計，標普500指數在大選後一年平均報酬率達18%、兩年後達28%，顯示選後行情值得關注。此外，歐洲國家前景改善，德國推動的歷史性財政計畫若通過，每年可帶來0.8%至1.0%的GDP增長，支撐今年以來歐洲股市表現優異。

L（Low Volatility）與D（Diversification）強調在波動加劇環境中，透過多元資產、股債均衡配置來降低風險。施羅德指出，多元資產策略具備進可攻、退可守特性，根據配置模型（60% MSCI全球股票指數＋40%彭博全球債券指數），持有6年以上獲利機率接近100%，顯示分散布局有助長期穩健報酬。