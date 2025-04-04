川普關稅血洗美股…市值一天蒸發3兆美元！老牛：指數來到8分的「極度恐慌」

川普關稅血洗美股

美股

川普關稅出招，全球股市大震撼，市場上演「血流成河」的一夜。美股四大指數全線崩潰，市值一天蒸發3兆美元，這不是「股災」是什麼？

費半慘遭毒手，輝達下跌7.81%、台積電ADR下跌7.61%；包括蘋果 、亞馬遜 、Meta全都下跌8%起跳。恐慌指數來到8分的「極度恐慌」，投資人情緒也全面崩潰了。

台積電

昨天對等關稅出爐之後，雖然說台灣要被課徵32%的關稅，但是部分產品如半導體、藥品、鋼鐵、 汽車零組件等豁免；並不是可以鬆一口氣，只是另外再談的意思。

但昨晚根據外媒報導，再傳出Intel與台積電達成初步協議，計劃在美國成立合資公司，聯手營運 Intel 的晶圓製造廠。雙方與白宮目前都三緘其口，但市場反應已經炸開來了，Intel也成為昨晚最強的半導體股，一度聞風上漲近7%。台積電面對國際政治壓力與產能分散議題，就靠國家主政者與經營者的智慧了。

備註：一談到政治，請克制情緒啊！太過激進言論，就別怪老牛大刀嘿。

美股指數

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