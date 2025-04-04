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川普關稅32％僅是「半倍奉還」到底64％怎算出來？安娜：其實非常簡單
川普宣佈要對台灣課32%的對等關稅，還說這其實只是要台灣「半倍奉還」而已...也就是說在他的算法裡面，台灣對美的關稅是64%。
這64%到底怎麼算出來的呢？
一堆人看得霧煞煞（比喻：一頭霧水），但聰明的網友很快就推算出來...
算式其實非常的簡單，就是把2024年的該國順差金額除以出口總額，得到的比值在4捨5入。
以台灣來說，順差739億除以出口總額1163億，得到63.5%；4捨5入之後就是64%！
也就是說對美順差越大的國家，得到的對等關稅就會越高。
這會不會太簡單粗暴了一點？那幹嘛等到4月2號...Excel一拉不就全部算出來了嗎？
聽說大陸對於被課34%是蠻淡定的，但對於台灣出現在川普公佈的國家清單裡面倒是蠻有意見的。
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