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川普關稅大刀恐波及台股 國安基金、金管會嚴陣以待

中央社／ 台北4日電

美國總統川普宣布以國家為基礎課徵對等關稅，力道超乎市場預期，台股下週恐將面臨2萬點保衛戰。金管會持續密切關注、採取相應作為，國安基金必要時也將召開臨時委員會評估進場護盤。

川普對等關稅強硬措施引發全球金融市場劇烈動盪，美股3日重挫，道瓊工業指數大跌1679.39點，標普500指數創下2020年6月以來單日最大跌幅，台積電ADR跌逾7%，台股7日開盤恐將面臨2萬點保衛戰。

川普關稅不安情緒持續擾亂股市，台股從年初至今跌逾千點，金管會指出，若過度影響市場交易穩定度，將採取相對應作為。

據證交所調查，依財政部所列輸美前30大的貨品營收，占台灣2024年度全體上市櫃公司合併營收僅2.74%。但川普宣布的對等關稅幅度超乎預期，震撼全球，對市場衝擊程度比原先預想嚴峻。

國安基金原本預計4月14日召開例行會議，但面對川普超乎預期的關稅大刀，全球股市嚇趴，台股7日開盤可能面臨補跌壓力，國安基金是否進場，外界高度關注。

國安基金 川普 關稅

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