第一金投顧：短線壓力測試台股影響約5~6%

第一金投顧表示，若對上市櫃2025年獲利影響來看，依照關稅轉嫁程度試算，若無法轉嫁，目前評估最大影響約5.38%，對應台股目前市值約68.7兆元，本益比約16倍計算，短線壓力測試台股影響約5~6%，不過仍要再留意後續是否加大對半導體關稅的推動。

美國總統川普宣布將台灣課徵32%關稅，稅率遠高於預估，惟這次在鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時豁免，新關稅政策預計將於4月9日正式實行。以該稅率看來，後續仍有透過談判取得減免空間。

據Tax Foundation估計，若川普提及的關稅政策均實施，美國進口商品的平均稅率將從2024年的2.5%上升至13.8%，國際信評機構惠譽評估美國的平均關稅稅率飆升至約22%，可能創1930年代以來前所未見的水準，市場擔憂美國經濟下滑風險增加，Fedwatch預估2025年降息可能落在6月、9月和12月。

由於關稅對台灣出口影響甚大，若以主計處預估2025年GDP 3.14%（26.89兆元），其中，出口預估5,353億美元（商品和服務）成長約5.87%，貿易順差預估1153.68億美元。預估若出口下滑1%，對GDP初估影響約0.65%，後續實質對出口影響，需視個別企業產能調整和客戶轉嫁程度而定。