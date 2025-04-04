永豐投顧：關稅課徵超預期高 供應鏈轉嫁議題將影響獲利預估

永豐投顧指出，對等關稅掀牌，台灣遭課徵超預期高，供應鏈轉嫁議題將影響獲利預估；不過，尚有協商與討論調整之處，短線仍以風險為考量，降低持股因應變局，高股息且無關稅衝擊。

永豐投顧評估總體經濟及主要受影響產業狀況為：

對GDP的影響 0.8~1.5%：美國對台灣課徵高關稅勢必將影響台灣出口及GDP，根據各類商品出口金額來看，可以發現資通訊產品所受影響最大，占比高達61%，雖然半導體暫時豁免32%關稅，然其占比較小，短期內直接影響集中在終端組裝製造業與傳統產業，其中以伺服器與網通設備受衝擊較大。不過，由於美國短期內無法迅速擴充組裝產能，部分急單仍可能暫留台灣生產，但台廠勢必承擔部分關稅成本壓縮利潤。幸而台灣產品大多具有不可替代的優勢，即使被加徵關稅，廠商仍有極大機會轉嫁出去，因此在轉嫁50%與轉嫁75%的兩種情境下，預估對GDP的影響為0.8%~1.5%間。

對企業獲利的影響將下修5%以上：以元大台灣50成分股的台灣上市櫃企業獲利推算），電子占比78%、傳產占比5%、金融占比17%。根據研究處推估，若電子供應鏈與傳產供應鏈依據各自供應鏈地位，合理承擔關稅轉嫁5~30%，預估整體企業獲利下修幅度將落於5~8%。且此部份並未考慮終端需求因漲價而衝擊的需求量下滑，預估2025年台股企業獲利至少下修5%，成長率降為個位數，且第3季企業獲利YOY面臨衰退機率高（若加計需求受衝擊）。

衝擊較大產業類型為電子業中的筆電品牌廠、網通、power、面板都將受到較大的衝擊。傳產中則是成衣、高爾夫球頭、汽車零組件產業衝擊較大。

企業獲利預估下修超過5%：關稅課徵壓力超乎預期，若以台股企業獲利成長率將從原本預估15%降至8.9%，台股EPS將修正至1,240元（這部份尚未考慮消費因關稅而減緩的衝擊）。

下檔支撐觀察：18,600~19,500。往下修正的支撐區將下移至18,600~19,500之間。若以台股合理評價區間15~19倍，台股股價區間將18,600~23,560點。