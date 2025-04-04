法人估台股3情境 先回測2萬點

美國對等關稅「核彈」來襲，衝擊台指期夜盤跌四三七點收二萬○八五九點，台股下周一恐面臨補跌走勢。法人夜未眠備戰並推演三情境，其中，基本情境下，台股將中期回檔，先回測兩萬點，且下半年反彈變數高。

台股清明連假休市期間，川普政府二日凌晨公布所有貿易夥伴對等關稅及相關細節，台灣稅率達百分之卅二，引發台指期夜盤自最高二萬一六六八點急殺八六○點至二萬○八○八點，終場收二萬○八五九點。富台期昨略有回穩，收跌百分之一點六。

面對川普宣布對等關稅，各家本土法人不約而同挑燈夜戰，針對相關利空進行沙盤推演，並擬出樂觀（Bull Case）、基本（Base Case）、悲觀（Bear Case）等三大情境，因應台股未來行情變化。

以「基本情境」來看，假設部分國家反制、部分有談判空間，雖談判期間較長，影響第二至第三季景氣，法人預期美股上半年波動較大，但下半年擔憂緩解及稅改推出，企業獲利可望修復，股市重啟動能。

法人評估，台股可能面臨中期回檔，先回測兩萬點整數關卡，且台商生產基地較多的中國大陸、越南、泰國等國亦遭課徵高稅率，台灣景氣是否進入衰退仍待觀察，但台股下半年回漲變數高。

「樂觀情境」是假設被課稅國家無反制措施、或保留許多談判空間，法人分析，隨關稅擔憂降溫，搭配下半年稅改政策，預期美國通膨僅小幅上揚，下半年景氣走強，且企業獲利未受衝擊，有利美股再創新高，表現優於其他區域。

「悲觀情境」假設部分國家採取反制措施後，美國再加碼懲罰性關稅，後續談判空間極小，可能還有以產品或是非關稅貿易壁壘的相關措施，預期稅率再次上揚，短期通膨升幅大，稅改政策未能抵銷負面衝擊，使美國經濟步入衰退，進而衝擊企業獲利。

法人表示，由於悲觀情境不確定性最高，預料台灣景氣恐陷入衰退，後續將衝擊台灣企業獲利表現，台股大盤指數反映基本面利空，出現長期修正走勢。