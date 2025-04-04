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懶人卡／川普關稅政策重擊全球！ 對台灣、各國影響、分析一次看

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川普關稅震撼彈 穩台股…國安基金開會備戰

聯合報／ 記者廖珮君陳美君夏淑賢／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普關稅震撼彈，台股因清明連假休市暫時「逃過一劫」，台股下周一（七日）承壓，兩萬點大關面臨保衛戰，據了解，金管會已密切注意美國關稅效應，不排除必要時出手救市。國安基金則嚴陣以待，必要時召開臨時委員會討論進場之際，公股銀行團也積極備戰，會視狀況與配合政策號令機動護盤。

金融圈傳出，金管會手中握有十八套劇本，將適時做出因應；中央銀行也進入備戰狀態、手握多套劇本因應。

川普宣布對台課徵百分之卅二的對等關稅，比市場預估的版本高出許多，出乎預期，各法人估計，台灣經濟成長率將下滑○點八至一點五個百分點，企業獲利將下修逾百分之五，台股恐將跌破兩萬大關，下檔支撐暫看一萬八六○○點至一萬九五○○點。

據了解，金管會昨並未邀集證交所、櫃買中心召開股期市會議，主要是金管會早已與兩大交易所沙盤推演各種狀況，不論美國川普對台課徵多少關稅，一旦台股出現非理性下跌，金管會已備妥因應方案。

台股今年首季跌幅百分之十點一，與日股並列第一慘，今年來已跌近一七三六點，上周擔保維持率一度跌破百分之一五○，外資借券賣出占比也攀升，台股跌幅、融資擔保維持率、外資借券賣出占比，這三大關鍵指標持續惡化，隨時觸碰到金管會出手警戒線。

金管會在意的是整體市場交易穩定度，若市場出現過度「非理性」因素，就會採取相對應的作為。目前在上市、櫃兩個市場與相關指標都在監看中。至於金管會手握的救市劇本，從提振多方信心的「做多」開始，再隨台股跌幅加快加重，而轉成「限制空方」，包括墊高空方成本、禁止放空。

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