國安人士示警 台股下周不妙

經濟日報／ 記者周佑政李人岳／台北報導

美國總統川普揮關稅大刀，國安人士示警，對等關稅造成短期衝擊難免，下周一（7日）台股可能受挫，但強調台灣仍有三優勢，政府有信心確保我國產業利益。

國安人士表示，川普一如預期令人無法預測，不只台灣，各國對關稅計算方式都感到納悶，台灣周邊國家如日、韓都在緊急應對，台灣政府會持續盤點受影響範圍並與美方交涉，貿易談判不能提早掀牌，請國人務必對政府、對台灣產業與市場有信心。

國安人士強調，台灣仍有優勢。第一，台灣是美國半導體產業發展與再工業化的關鍵夥伴；第二，美國對台各項產業需求短期內不會減緩或消失，將持續存在；第三，美中貿易戰下，對台課徵高額關稅，可能變相拉高美國對中國大陸競爭成本。

國安人士表示，我政府行政及國安團隊將持續全面盤點受影響範圍，並持續與美方溝通，在台灣整體經濟表現亮眼、股市資本市場健全基礎上，政府有能力、有信心確保國家與產業利益，相信能化危機為轉機。

黨政人士說，川普這次對主要貿易夥伴開徵高關稅，目的是逼各國改善對美貿易順差或貿易條件，後續才是談判的開始。未來行政團隊與美方磋商，呼籲朝野共同支持，協助台灣業者站穩腳步、健全全球布局，降低衝擊。

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