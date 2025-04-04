公股銀護盤 鎖定權值股

美國對等關稅核彈來襲，市場預期下周一（7日）台股開盤恐反映關稅議題補跌，國安基金嚴陣以待，必要時召開臨時委員會討論進場之際，公股銀行團也積極備戰，會視狀況與配合政策號令機動護盤。

公股銀行先前因預期美國即將開徵對等關稅，市場變數紛雜，經濟景氣成長也受影響，因此對台股操作即轉趨相當保守，主要是為了保留實力。隨川普政府公布對等關稅，公股行庫對於必要時配合護盤任務，已經做好準備，將鎖定績優權值股逢低承接。

國安基金今年第1季季度委員會議將於本月14日召開。隨著川普政府公布對等關稅，引發台股下周一面臨沈重壓力。日前財政部次長阮清華在立法院財委會備詢，即表示必要時國安基金將召開委員會議討論，會先觀察川普對等關稅政策影響性，以及相關措施對台灣與股市的影響如何，再行評估應對。

國安基金相關官員昨（3）日表示，目前國安基金還沒有規劃要開臨時委員會議討論護盤與否，要先觀察狀況發展，如果有需要開會討論，隨時都可召開。