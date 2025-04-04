公股銀護盤 鎖定權值股

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

美國對等關稅核彈來襲，市場預期下周一（7日）台股開盤恐反映關稅議題補跌，國安基金嚴陣以待，必要時召開臨時委員會討論進場之際，公股銀行團也積極備戰，會視狀況與配合政策號令機動護盤。

公股銀行先前因預期美國即將開徵對等關稅，市場變數紛雜，經濟景氣成長也受影響，因此對台股操作即轉趨相當保守，主要是為了保留實力。隨川普政府公布對等關稅，公股行庫對於必要時配合護盤任務，已經做好準備，將鎖定績優權值股逢低承接。

國安基金今年第1季季度委員會議將於本月14日召開。隨著川普政府公布對等關稅，引發台股下周一面臨沈重壓力。日前財政部次長阮清華在立法院財委會備詢，即表示必要時國安基金將召開委員會議討論，會先觀察川普對等關稅政策影響性，以及相關措施對台灣與股市的影響如何，再行評估應對。

國安基金相關官員昨（3）日表示，目前國安基金還沒有規劃要開臨時委員會議討論護盤與否，要先觀察狀況發展，如果有需要開會討論，隨時都可召開。

台股 國安基金 關稅

延伸閱讀

遭川普課32%關稅 印尼外交部：將派高級官員赴美協調

川普課台灣32%關稅 藍委呼籲賴清德：直接找AIT溝通

「末日博士」羅比尼：川普新關稅「玩火」 將導致雙重惡果

林濁水：川普時代「不疑川」肯定會有問題

相關新聞

法人示警股市核彈來襲 台股下周恐補跌

美國對等關稅「核彈」來襲！台灣稅率32%高於預期，衝擊台指期夜盤重挫437點，台股下周恐面臨補跌。法人徹夜未眠備戰，並推...

金管會救市備妥18套劇本 必要時從提振多方信心開始

美國總統川普投下關稅震撼彈，台股下周一（7日）承壓，2萬點大關恐失守。據悉，金管會正密切注意美國關稅效應，不排除必要時出...

川普關稅震撼彈 穩台股…國安基金開會備戰

美國總統川普關稅震撼彈，台股因清明連假休市暫時「逃過一劫」，台股下周一（七日）承壓，兩萬點大關面臨保衛戰，據了解，金管會...

法人估台股3情境 先回測2萬點

美國對等關稅「核彈」來襲，衝擊台指期夜盤跌四三七點收二萬○八五九點，台股下周一恐面臨補跌走勢。法人夜未眠備戰並推演三情境...

台股清明長假遇關稅亂流 法人曝哪些產業衝擊大

美國5日起將對貿易夥伴大規模加徵新關稅，9日起將對台灣、日本、歐盟等地進口品徵收更高的稅率，台灣將被課徵32％的關稅。法...

公股銀護盤 鎖定權值股

美國對等關稅核彈來襲，市場預期下周一（7日）台股開盤恐反映關稅議題補跌，國安基金嚴陣以待，必要時召開臨時委員會討論進場之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。