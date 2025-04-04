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金管會救市備妥18套劇本 必要時從提振多方信心開始

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

美國總統川普投下關稅震撼彈，台股下周一（7日）承壓，2萬點大關恐失守。據悉，金管會正密切注意美國關稅效應，不排除必要時出手救市。金融圈傳出，金管會手握18套劇本，從提振多方信心的「做多」開始，若台股跌幅加快加重，將轉成「限制空方」，包括墊高空方成本、禁止放空，將適時因應。

川普宣布對台課徵32%高關稅，比原先市場預估的任何版本高，出乎預期。法人普遍預估，台灣經濟成長率將下滑0.8%至1.5%，企業獲利則下修逾5%，台股恐將跌破2萬點大關，下檔支撐暫看18,600點至19,500點。

據了解，金管會昨（3）日並未邀集證交所、櫃買中心一同召開股期市會議，主要是金管會早已與兩大交易所沙盤推演各種狀況，不論川普政府對台課徵多少關稅，一旦台股出現非理性下跌情形，金管會已備妥因應方案。

台股2025年首季已下跌10.1%，與日股並列「第一慘」，今年來已跌約1,736點，上周擔保維持率一度跌破150%，外資借券賣出占比也攀升，台股跌幅、融資擔保維持率、外資借券買出占比，這三大關鍵指標持續惡化，隨時觸碰到金管會出手警戒線。

金管會主委彭金隆日前坦言，台股從年初至今跌逾千點，主因是美國川普政府出現政策不確定性，關稅政策的確是其中一個影響因子。

金管會在意的是整體市場交易穩定度，若市場出現過度「非理性」因素，就會採取相對應的作為。目前在上市、櫃兩個市場與相關指標，都在監看中。

金融圈都知道，金管會手中都有一套救市18套劇本，從提振多方信心的「做多」開始，若台股跌幅加快加重，將轉成「限制空方」，包括墊高空方成本、禁止放空。

如2022年當年，金管會先信心喊話仍無法挽救頹勢後，旋即調降盤中借券賣出量，同時提高融券保證金成數，以拉高空方成本、減緩台股賣壓，甚至在一個月後，直接祭出有條件禁止盤下放空。

彭金隆日前表示，已請臺灣證券交易所對上市櫃公司進行調查，就整體來看，影響幅度沒有大家想像來得大。據證交所調查，就經濟部列台灣30項出口到美國產品，占上市櫃營收約2%多，影響有限。

台股 證交所 金管會 關稅

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