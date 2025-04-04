法人示警股市核彈來襲 台股下周恐補跌

美國對等關稅「核彈」來襲！台灣稅率32%高於預期，衝擊台指期夜盤重挫437點，台股下周恐面臨補跌。法人徹夜未眠備戰，並推演三情境，最基本情境下，台股難逃中期回檔，恐回測2萬點，下半年反彈變數也高。

台股清明連假休市期間，川普政府台灣時間3日凌晨公布對等關稅，台灣稅率為32%，高於市場預期的20%，引發台指期夜盤自最高21,668點急殺860點至20,808點，終場跌437點、收20,859點。昨日富台期略有回穩，收跌1.6%。

面對川普預告的「解放日」到來，台新、群益等各家本土法人徹夜緊盯川普演說，趕在第一時間對相關變化沙盤推演，並擬出「樂觀（Bull Case）」、「基本（Base Case）」、「悲觀（Bear Case）」等三情境，以因應台股未來行情變化。

統一投顧董事長黎方國指出，雖然台股恐面臨持續弱勢整理大約二周的時間，但後市不必過於悲觀，主因對等關稅引發的互相關稅報復是現階段最大利空，且接下來有台積電法說會、美聯準會（Fed）縮表幅度減少等利多加持，4月中旬以後行情可望轉折向上，建議操作稍安勿躁，不輕易進場摸底。

基本情境 下半年回漲變數高

「基本情境」是假設部分國家採取反制措施、部分有談判空間，雖然談判期間較長，影響第2季至第3季景氣。法人預期美股上半年波動較大，隨下半年企業獲利修復，股市重啟動能。

法人估基本情境下，台股可能面臨中期回檔，先回測2萬點整數關卡，且台商生產基地較多的中國大陸、越南、泰國等國亦遭課徵高稅率，台灣景氣是否進入衰退仍待觀察，但台股下半年回漲變數高。

樂觀情境 有望挑戰前波高點

「樂觀情境」是假設被課稅國家無反制措施、或保留許多談判空間。法人分析，隨關稅擔憂降溫，搭配下半年稅改政策，預期美國通膨僅小幅上揚，下半年景氣走強，且企業獲利未受衝擊，有利美股再創高，表現優於其他區域。

回歸台股，對景氣影響有限。法人研判台股短期雖然陷入整理，但鑑於經濟及企業獲利下行風險可控，預期股市下半年回升可期，有機會挑戰前波高點。

悲觀情境 出現長期修正走勢

「悲觀情境」假設部分國家採取反制措施後，美國再加碼懲罰性關稅，後續談判空間極小，可能還會祭出產品或非關稅貿易壁壘的相關措施，預期稅率再次上揚，短期通膨升幅大，稅改政策未抵銷負面衝擊，使美國經濟步入衰退，進而衝擊企業獲利，是最糟糕的狀況。

法人表示，悲觀情境不確定性最高，預料台灣景氣恐陷入衰退，台股大盤指數反映基本面利空，出現長期修正。