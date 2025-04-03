車用、光電族群 題材燒

2025智慧顯示展（2025 Touch Taiwan）4月中揭幕，法人表示，看好智慧顯示展會題材，以及光電業者近年深耕車用市場，已逐步開花結果，尤其在先進輔助系統（ADAS）及汽車的智慧化帶動，預測有利光電業者包括友達（2409）、億光、大立光、元太等營運表現。

元大投顧指出，看好鏡頭產業應用於車內外感測、車用顯示器採用高階背光模組及LED產品，以及面板廠積極發展車用顯示產品，車用占比都已達兩位數百分比。先進輔助系統（ADAS）及汽車的智慧化，有助於光電顯示器需求。

根據市調機構統計，去年ADAS相關零組件包括自動緊急煞車、車道維持輔助、自動停車，以及自適應巡航控制等產值接近580億美元，預計2029年超過1,250億美元，年複合成長率13.7%。

投顧法人分析，面板雙虎友達與群創積極發展車用顯示產品，主因在於其少量多樣且客製化，歷經多年布局，群創車用營收占比約25%，今年估計仍將成雙位數成長。而群創子公司CarUX以一線廠（Tier 1）的角色接車內顯示應用產品訂單，具整體解決方案及軟體能力，長期具成長動能。

近五日群創獲內外資青睞，包括投信買超群創1.6萬張、外資買超群創0.7萬張，總計三大法人買超2.9萬張。群創2日上漲0.15元，收在15.65元，站上周線與月線。

友達近年發展智慧座艙與移動服務解決方案，與SONY、HONDA合作發展電動車，在車內顯示、人機介面都提供解決方案，目前車用占營收比重約29%，法人預估，今年仍有兩位數成長。友達2日股價上漲0.45元，收在14.25元，順利站上周線。