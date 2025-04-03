就市論勢／AI、手機、電子紙 聚焦

經濟日報／ 陳釧瑤（統一台股增長主動式ETF經理人）

盤勢分析

近期受到通膨數據與汽車關稅雙重利空，市場對美國可能有停滯型通膨風險疑慮升高，使台股跟隨美股下跌。新公告的美國經濟數據也不如市場預期，2月核心PCE年增率2.8%、月增率0.4%，皆高於市場預期，通膨數據再度升溫。3月密西根大學消費者信心調查終值急降至57，創下2022年11月以來新低。消費支出月增0.4%，也不如市場預期的0.5%，顯示通膨回溫正在影響消費者信心。

短期川普關稅政策不確定性使美國經濟數據不如預期、部分企業展望轉為保守，持續引發台股波動。後續觀察川普在關稅政策發布、台股外資空單水位及融資減少幅度，隨時留意搶短時機，優先關注率先止跌轉強的個股。

3月底ChatGPT推出新圖像生成功能，用戶瘋狂生成吉卜力風格照片，使系統進行速率限制，可觀察此一新應用推出，是否提振市場對人工智慧（AI）的信心。

投資建議

短期因市場不確定性因素高、資金退潮，投資人可將資金轉往低本益比、高殖利率個股，待關稅政策底定後，再依市場反應做相應對策。但整體來說，仍看好具備長期成長潛力的類股，包括（AI相關半導體、高速運算、伺服器、散熱、PCB/CCL等廠商）、AI PC/NB/手機相關受惠股、折疊手機、400G/800G交換器與光纖受惠供應鏈、彩色電子書/電子紙相關受惠廠商。

美國經濟 通膨 關稅

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