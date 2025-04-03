川普對等關稅重擊、台指期跌斷崖！直雲「別現在進場抄底」：還沒到底

@@@對等關稅@@@來襲！全球股市倒地。

今天凌晨川普宣布對於全球各個國家實施對等關稅，台灣更是被重課稅32%，導致台指期夜盤從大漲變成大跌！上下震幅高達800點，不過相關的新聞網路一堆，報新聞的事給其他永遠對盤勢沒看法只會報新聞的網紅去做就好！

盤後暴跌對於早已空手的直雲沒有影響，其實為什麼我空手主要也是因為除非川普這次完全不課關稅，不然正常課股票市場也是要跌，何況開出來是大課特課。

因為課稅會造成通膨是很容易理解，現在整個市場又很在意通膨因素，還會造成經濟衰退，簡單來說任何課稅對於股票市場本來就是大傷。

別把事情永遠當成多方解釋！

這次川普亂搞有的人解讀是為了讓聯準會降息，我不這麼覺得，因為你看鮑爾暴力降息一直讓股票市場暴跌就知道他們都是沒有在管股市的，不要把大家都想成股市多頭司令。

接下來該怎麼做？我認為即便是現在盤後大跌也是沒有反應這次的利空，也就是還有的跌，我是早就跑光光變成空手，我一直強調要落底我才願意買，看來就是還沒有落底，不要想要摸底，不然只是越套越多！

我看看今天其他網紅要不就是在報新聞，要不就是在鼓勵大家要繼續抱著，不管大家都賠死了，只有直雲還是給大家我的正確判斷帶大家避開一波，直雲這才是值得追蹤的人！

希望粉絲們跟直雲好好等待落底，在那之前手綁著等我發現落底後一起做多了！

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