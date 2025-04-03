川普「對等關稅」的六點資訊！邏輯投資：美國關稅將創百年新高躍升至約29％

關稅

幾點關於川普「對等關稅」的資訊：

1.全面設定基準關稅10％，這意味著全世界的商品要賣到美國，不論商品來自何方，一律先收10%關稅。因為關稅遍及全世界各角落，有網友戲稱只有企鵝居住的無人島，也將被美國課徵關稅了。

2.根據專家預估，「對等關稅」實施後，美國的關稅稅率將創百年新高，將躍升至約29%。

也將成為全世界關稅最沉重的國家

來源：@JustinWolfers/X

3.美國對中國設定的對等關稅稅率為34%，而先前已針對中國實施20%附加關稅，這等同在先前貿易戰關稅的基礎上再追加54%關稅，而這已經接近川普競選承諾的目標水準60%，中國出口美國幾乎無法賺錢...

4.對等關稅稅率怎麼被計算出來的？X上面的作者「@orthonormalist」發現公式似乎很簡單，跟美國與該國進出口額、貿易赤字有關。例如：

歐盟：出口美國商品金額5316億美元，從美國進口商品金額3334億美元，美國對歐盟貿易赤字1982億美元，1982/5316約等於37%，接近資料中寫到歐盟對美國徵收39%之稅率，除以二約等於美國對歐盟課徵稅率20%

越南：對美國出口1366億美元，進口僅131億美元，美國對越南貿易赤字額1235億美元，1235/1366約等於90%，除以二則為美國對越南課徵稅率46%。

台灣：對美國出口1162億美元，從美國進口423.36億美元，貿易赤字738.4億美元，738.4/1162約等於64%，除以二則為對等關稅稅率32%。

5.基準關稅10%於4月5日立即實施，而對個別國家較高的稅率會在4月9日生效。美國商務部長貝森特表示：「只要不報復，這 (稅率) 就會是最高數字」，並暗示主動談判有可能降低稅率，為談判預留空間，而這也再度展露川普政府一貫的風格：「先殺到見骨，再來談價格」。

6.市場上可能比較沒注意到的是，川普政府也宣布從5月2日起，取消對中國、香港的小額包裹豁免關稅措施。川普強調系統已經建置完成，承運商可以有兩種稅率選項，包括按商品價值30%課稅，或是每件課徵25美元。

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