台灣被課稅率超高 法人估台股將回測2萬點整數關卡

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，幾乎是地圖砲攻擊，且對台灣課徵稅率32%大幅超過預期。各投顧法人第一時間推出研究報告。台新投顧推演台股三情境，基本情境是在部分國家採取反制措施下，台股中期恐將回檔，先回測20,000點整數關卡，建議布局三類商品：布局反向ETF、高股息低波ETF、高息低波個股。

台新投顧根據牛市情境、基本情境、熊市情境作出研判，比較樂觀的牛市情境是假設被課稅國家無反制措施、但也保留許多談判空間，對台股情況可控，對景氣影響有限，指數整理；對景氣影響可控，下半年股市回升。

基本情境的假設前提是部分國家採取反制措施、部分國家有談判空間，則台股中期回檔，先回測20,000點整數關卡，主因台灣稅率高於市場預期，且台商轉投資較多的中國、越南、泰國等稅率高，整體來說，台灣景氣是否進入衰退仍需觀察，下半年台股回漲變數高，建議操作策略是布局反向ETF、高股息低波ETF、高息低波個股。

熊市情境假設是部分國家採取反制措施、後美國再加碼懲罰性關稅，則談判空間極小，後續可能還有以產品或是非關稅貿易壁壘的相關措施，這種情況的不確定性最高，台股指數長期修正，影響所及，我國景氣陷入衰退，後續將衝擊台灣企業獲利。