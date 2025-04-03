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富達：美股在政策穩定後將重拾漲勢 歐股持續看多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，儘管關稅導致股市最近震盪，但在政策趨於穩定後，將看到美國企業大規模的長期資本支出等利多。另外，歐洲企業獲利表現正向，且評價面仍具吸引力，因此預期歐股將延續良好表現。

富達指出，美國S&P 500指數在今年2月19日觸及歷史新高後，隨即進入技術性修正，跌幅逾10%。市場原先預期川普的關稅政策為一談判工具，但隨著政策及發言漸趨鷹派，投資人開始關注關稅對經濟成長和通貨膨脹的影響。

富達表示，川普政策的不確定性加上政府裁員，導致美國中小企業及消費者信心滑落，而且美國2月核心個人消費支出物價指數（PCE）回溫並高於市場預期，市場擔心通膨壓力再起，都使美國聯準會（Fed）利率維持在限制性水位。

不過，雖然美股最近因為關稅而震盪，但富達認為，川普的目的為平衡貿易及美國製造，一旦政策穩定，就可能看到大規模和長期持續的資本投資，甚至減稅及放鬆監管，從而使經濟轉向，創造投資機會。

在美股震盪修正之際，歐股表現出色。富達認為，歐洲企業獲利強勁且快速上修，儘管最近與美股評價差距縮窄，但相比過去仍具吸引力，因此預期歐股將持續良好表現。

美國聯準會 關稅

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