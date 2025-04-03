台指期夜盤大跳水！下周一台股開盤挫咧等

美國總統川普2日宣布最新關稅新政後。其中台灣被課徵32%關稅，導致台指期夜盤大跳水，高點一度下殺超過800點，終場收20,859點、跌437點、跌幅2%。法人指出，亞股3日早盤慘綠，留意下周一（7日）台股開盤動向。

川普正式宣布關稅新令，自4月5日起對全球開徵10%基準關稅，並自4月9日起再針對特定國家加徵20~46%的對等關稅。法人分析，本次中國大陸成為最慘的對象之一，原本已有20%關稅，如今還要再加上34%，整體有效關稅將來到54%。而台灣也是幾個最高關稅國家之一。

法人認為，川普本次關稅新令所涉及到的稅率、國家與產品等全都超乎市場預期嚴重，其中對美國享有大量順差的國家或地區將採取20%~46%的關稅稅率，遠高於市場預期的10~20%。

其中，與美國友好的英國與日本也無法豁免；台灣的筆電、手機與伺服器等出口重心也不屬於豁免項目，因此意味對金融市場的短期影響以及對全球經濟的長期衝擊比原先預期來的嚴重。

然而，面對川普對台灣實施32%關稅下的企業盈餘衝擊。法人表示，倘若台廠自行吸收所有關稅增加成本，則盈餘會立即受到30%以上的衝擊；倘若台廠將成本全數轉嫁給客戶，且客戶也完全轉嫁給消費者，長期將因終端需求不振而嚴重侵蝕台廠訂單與盈餘，這部分的衝擊幅度將超過30%。