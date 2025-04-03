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台股動盪、地緣政治風險升 房市329檔期今年有戲唱？

台股清明長假遇關稅亂流 法人曝哪些產業衝擊大

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
清明連假首日即被美課32％高關稅利空襲擊，為連假後的台股蒙上陰影。圖／本報系資料照片
清明連假首日即被美課32％高關稅利空襲擊，為連假後的台股蒙上陰影。圖／本報系資料照片

美國5日起將對貿易夥伴大規模加徵新關稅，9日起將對台灣、日本、歐盟等地進口品徵收更高的稅率，台灣將被課徵32％的關稅。法人分析，台灣出口美國主要商品為半導體及電子產品，因此以出口美國的電子產品所受影響最直接，在美國有設廠的廠商將減少衝擊。

美國宣布新關稅，對台不友善，未來出口到美國的台灣產品，面臨32％的高關稅難題，正值台股清明連假期間，市場暫時無法反映此關稅利空。

群益投信台股研究團隊表示，從美國公布的關稅政策來看，短期而言，對台灣企業影響程度大小，由小到大依序為：在美國有完整供應鏈、在美國有部分供應鏈、在相對較低稅率國家有生產線（例如新加坡、日本、印度、南韓、以色列、菲律賓）、在台灣生產（關稅稅率32％）、在相對高稅率國家生產（例如中國、泰國、越南、印尼）。

另外，目前半導體有豁免，但需考慮特別關稅，對台灣來說出口美國主要是半導體以及電子產品，因此出口到美國的電子產品受影響最直接，在美國有設廠的廠商將減少衝擊。

群益馬拉松基金經理人陳沅易進一步指出，對台股而言，短期市場動盪一定跑不掉，中長期來說，對美有釋出善意的廠商可能將會是首先受惠廠商，周邊供應鏈方面則有待觀察；至於有受惠類股有哪些，則需要進一步等待政策細節出來後，視各家廠商美國布局進度以及規模而定。

法人表示，大盤目前高檔震盪投資難度高、風險機會並存，台股現階段令投資人很難捉摸，統計近十年清明節前後台股大盤表現，以平均報酬率來看，前後各期間都是正報酬表現，數據顯示清明節並無變盤之勢，不過，目前逢年報跟季報的公布期，加上今年的川普2.0亂流不斷，法人認為台股難逃大漲大跌態勢。

台股 美國 關稅

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