川普宣布關稅新政後..法人：台股檢視基本面、汰弱留強
美國總統川普已公布新一輪關稅措施，台股因清明連假休市，市場觀望氣氛濃厚。法人建議，檢視基本面、汰弱留強仍是應對關鍵。
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股近期交投氣氛疲軟，成交量動能近日降至不到3,000億元，不利多頭氣勢；盤面上以中小型股相對有表現，且資金相對青睞並轉向部分低基期或具題材的次產業。
安聯投信台股團隊表示，川普新政上任屆滿兩個月，受到關稅政策反覆改變影響，市場持續擔憂美國成長動能和通膨前景，使得今年以來市場走勢劇波動；但隨著基本面穩健支持聯準會按兵不動，預期在近期市場修正後，短線已多少反應不確定性的負面干擾。
方向上，安聯投信台股團隊表示，基於市場分歧加劇及潛在政策變數，預期市場仍將波動，建議著眼更具吸引力的評價面，聚焦基本面，主動布局參與輪動行情。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，考量企業獲利持續成長等基本面大方向仍未出現扭轉，現階段市場仍主要是受氣氛影響，對後市持續謹慎觀察，建議在盤勢反覆消化雜音、擔憂與評價面的修正壓力仍需要一段時間的情況下，檢視基本面、汰弱留強仍是應對關鍵。
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