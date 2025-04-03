台股「清明變盤」 市場關注 大盤走勢震盪、成交量急凍

台股昨（2）日因清明連假在即、川普關稅政策、及中國大陸再次對台軍演等因素干擾下，市場人氣渙散，呈現震盪盤堅的小漲格局，終場指數小漲18點、收21,298點，成交量則萎縮至2,401.4億元，為今年第二低量。由於台股向來有清明變盤的說法，因此市場紛紛期待連假過後行情將再走揚。

隨各項國內外不確定性因子干擾，台股繼1日報復性反彈後，昨日追價買氣急凍，使得指數小漲0.08%收市，成交金額較1日萎縮13.7%，為今年第二低量，呈「價漲量縮」格局。

台股重要觀察指標 圖／經濟日報提供

盤面上，集中市場上漲家數628家，下跌296家；族群中，權值電子股再陷整理，無法延續1日的反彈氣勢，反觀具避險概念的電信股、高股息金控相對強勢；重電能源、高速傳輸、記憶體等族群也走強；13檔千金股漲跌互見，其中印能科技（7734）大漲4.1%最強勢，祥碩跌1.9%最疲軟。

綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超30.8億元。其中，外資持續賣超10.4億元，連六賣、累計賣超1,159.7億元；投信買超19.2億元，連九買、累計買超365億元；自營商賣超39.6億元，連五賣、累計賣超519.3億元。八大公股行庫則買超6.2億元，由賣轉買。

關於清明變盤，根據統計數據顯示，觀察近十年清明節後五日加權指數表現，自2015年至2024年，漲跌幅介於跌3.6%至漲5.1%之間，平均漲幅0.7%、上漲機率高達80%，變盤向上的趨勢相當明顯。另外，在清明節後首日上漲機率也達70%，平均漲幅0.3%，也高於節前一日的小跌0.1%。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國表示，近期市場因「戴維斯雙殺」（估值與獲利下滑導致股價暴跌）效應顯得過度悲觀，但若將時間拉長至年底來看，許多股票價值已經浮現，且出現長期買點，因此不必過度悲觀。

建議持續觀察美國政策變化，尤其對等關稅細節、及美股是否反轉向上，將成為影響台股節後上漲續航力的關鍵。整體上，市場仍需要約一季的時間進行整理，短期內直至4月中旬才有望迎來新轉折。