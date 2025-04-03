聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／高股息、價值投資 聚光

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

受美國關稅政策不確定、核心PCE數據走揚及製造業PMI跌破榮枯線等影響，引發通膨及經濟衰退擔憂，現階段台股仍在年線下整理，乖離率過大與市場情緒悲觀，短線以跌深反彈視之，成交量尚未放大，不利多方反攻。

資金面來看，今年第1季外資賣超約6,822億元，逼近去年全年的約6,949億元水準，後續留意新台幣匯率止穩及外資、法人買盤回籠情形，短期先觀察清明節後漲升動能能否延續。加權指數昨（2）日開高走平，終場漲18點，指數收在21,298點，成交金額續縮小至約2,401億元。

投資建議

近期盤面整理，大型權值股震盪加大，半導體、電子、電腦周邊及電子零組件表現較弱勢，資金流向非電子類股，軍工、重電、原物料等族群呈現類股輪動；另一方面，台股第1季自今年高點修正約一成，評價逐步回歸長期均值，在出口貿易表現持續暢旺前提下，仍可期待AI、半導體營收表現增長，帶動今年台股後市表現。

關稅政策將定調，搭配Fed主席鮑爾將對美國經濟前景發表看法，台股在清明連假後是否變盤值得關注，近期跌深之際宜把握中長線分批布局機會。

台股估值修正後、企業營收未有明顯下調，總體經濟無陷入衰退疑慮，AI及半導體營收有利後市股價回穩，惟在行情波動較大，加上第2季起股東會起跑進入除權息旺季，建議投資方向可留意高股息及價值投資策略標的。

半導體 台股

延伸閱讀

美債、投等債ETF商品 人氣旺

NBA／直言柯瑞當代最具影響力 球哥：改變了籃球潮流

全球市場觀測站／美股震盪 長線不淡

川普施壓FED該降息！網酸「邏輯死亡」：關稅害通膨怎麼降？

相關新聞

台股「清明變盤」 市場關注 大盤走勢震盪、成交量急凍

台股昨（2）日因清明連假在即、川普關稅政策、及中國大陸再次對台軍演等因素干擾下，市場人氣渙散，呈現震盪盤堅的小漲格局，終...

就市論勢／高股息、價值投資 聚光

受美國關稅政策不確定、核心PCE數據走揚及製造業PMI跌破榮枯線等影響，引發通膨及經濟衰退擔憂，現階段台股仍在年線下整理，乖離率過大與市場情緒悲觀，短線以跌深反彈視之，成交量尚未放大，不利多方反攻。

外資小幅賣超台股10億 調節金融股買進高股息ETF

市場高度關注美國對等關稅措施，台股今天小漲18.05點，收在21298.22點，外資小幅賣超10.49億元，賣超台新金居...

台股本週下跌304點！成交金額前3名曝光 這類股跌幅4.38%最大

台灣證券交易所統計，台股今天收在21298.22點，較上週下跌304.67點，跌幅約1.41%，其中以電機機械類股指數下...

台股坐大怒神 高股息主題台股基金「長線保護短線」抗震

川普對等關稅風暴讓台股近月行情如坐大怒神，導致台股基金整體跌幅超過1成，位居各類股票型基金末段班，但高股息主題台股基金藉...

百達延遲輸入重訊 證交所開罰違約金

臺灣證券交易所2日公布，針對百達-KY（2236）違反重大訊息規定，處其5萬元違約金。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。