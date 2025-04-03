就市論勢／高股息、價值投資 聚光

盤勢分析

受美國關稅政策不確定、核心PCE數據走揚及製造業PMI跌破榮枯線等影響，引發通膨及經濟衰退擔憂，現階段台股仍在年線下整理，乖離率過大與市場情緒悲觀，短線以跌深反彈視之，成交量尚未放大，不利多方反攻。

資金面來看，今年第1季外資賣超約6,822億元，逼近去年全年的約6,949億元水準，後續留意新台幣匯率止穩及外資、法人買盤回籠情形，短期先觀察清明節後漲升動能能否延續。加權指數昨（2）日開高走平，終場漲18點，指數收在21,298點，成交金額續縮小至約2,401億元。

投資建議

近期盤面整理，大型權值股震盪加大，半導體、電子、電腦周邊及電子零組件表現較弱勢，資金流向非電子類股，軍工、重電、原物料等族群呈現類股輪動；另一方面，台股第1季自今年高點修正約一成，評價逐步回歸長期均值，在出口貿易表現持續暢旺前提下，仍可期待AI、半導體營收表現增長，帶動今年台股後市表現。

關稅政策將定調，搭配Fed主席鮑爾將對美國經濟前景發表看法，台股在清明連假後是否變盤值得關注，近期跌深之際宜把握中長線分批布局機會。

台股估值修正後、企業營收未有明顯下調，總體經濟無陷入衰退疑慮，AI及半導體營收有利後市股價回穩，惟在行情波動較大，加上第2季起股東會起跑進入除權息旺季，建議投資方向可留意高股息及價值投資策略標的。