外資小幅賣超台股10億 調節金融股買進高股息ETF

市場高度關注美國對等關稅措施，台股今天小漲18.05點，收在21298.22點，外資小幅賣超10.49億元，賣超台新金居冠，以及元大高股息、第一金等，反手布局中信金和群益台灣精選高息等高股息ETF。投顧分析，對等關稅細節將牽動國際股市與台股。

美國對等關稅出爐前夕，市場屏息以待，台股今天指數小幅開高後震盪，指數小漲18.05點，收在21298.22點，成交值新台幣2328.48億元。

三大法人自營商賣超39.63億元，投信買超20.27億元，外資及陸資賣超10.49億元，合計賣超29.85億元。

值得注意的是，外資連續6個交易日賣超，但賣超幅度縮小，自營商連5賣，投信則連續9個交易日買超。

根據證交所資料，外資今天買超中信金位居第一，逾2.1萬張，其次為群益台灣精選高息（00919）逾萬張，復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）皆買超逾8000張，以及凱基金、台企銀、華邦電、聯電、國泰永續高股息（00878）、元大美債20正2（00680L）。

賣超排行方面，外資今天賣超台新金逾1.3萬張居冠，另賣超元大高股息（0056）近萬張、第一金逾6600張，接續賣超長榮航、元大台灣50反1（00632R）、富邦恒生國企正2（00665L）、復華富時不動產（00712）、廣宇、國泰金、元大金。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，對於對等關稅，市場屏息以待，台股觀望氣氛濃厚，而週一重挫後週二大幅反彈，今天漲勢休息也是正常現象，行情小漲小跌。

他指出，後續要觀察對等關稅內容，以及國際市場的反映，台股接續有清明連假，實質對股市的影響將會延續至下週一，但由於市場已提前反映對等關稅利空，如果和預期相比差距不大，例如公布原則性規範，加上美國財政部長已暗示有彈性和協商空間，台股不排除也有機會反彈，不需要太過悲觀。

他進一步說，台股要觀察的是對等關稅之於半導體、科技產業、NB、PC、手機相關的狀況，加上不少台廠生產基地分散在中國、東南亞和台灣，對等關稅的影響都需要觀察。