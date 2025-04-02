台股坐大怒神 高股息主題台股基金「長線保護短線」抗震

川普對等關稅風暴讓台股近月行情如坐大怒神，導致台股基金整體跌幅超過1成，位居各類股票型基金末段班，但高股息主題台股基金藉由「長線保護短線」殖利率題材布局，跌幅僅個位數，表現相對抗震。

理柏資訊統計至2025年4月1日，主動式操作的台股基金受大盤及占權值大宗的電子類股重挫衝擊，近一個月平均跌幅達11%；部分以中小型股票為主軸的標的因店頭市場表現較為弱勢，跌幅甚至達14-15%。

聚焦高股息主題台股基金同期間跌幅僅個位數，包括新光臺灣高股息、野村台灣高股息、復華台灣科技高股息及元大台灣高股息優質龍頭等基金，近一個月績效跌幅在5%之內，也比台股大盤抗跌。台股自去年下半年起波動幅度加大，高股息主題台股基金績效在近六月、近一年皆優於台股基金平均，甚至維持正報酬。

投信法人表示，高股息主題台股基金布局除以成長題材為主軸之外，也會同步納入殖利率題材或防禦型等具有進可攻、退可守之標的，在行情大幅動盪期間，發揮控制下檔風險效果。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，第2季金融市場主要風險仍圍繞在川普關稅政策影響是否更進一步惡化或暫告段落，因此在布局上採類股分散配置因應或汰弱留強，逢低布局具成長性及產業能見度高的科技高股息股票，搭配金融、傳產等具基本面及殖利率題材個股，以及低基期之轉機股，同時依行情多空機動調整持股比例。

野村投信指出，面對美國總統川普政策的不可預測性，市場震盪劇烈，投資人需要耐心應對市場波動，布局策略不妨考慮高殖利率題材股作為因應。根據集保戶官網股權分散統計資料顯示，2025年台股ETF增加19萬人，整體受益人數來到1042萬人，創歷史新高，進一步分析新增受益人數超過1萬人共有七檔ETF，其中有五檔是高息型ETF，顯示高配息產品人氣持續高檔不墜。展望後市，美國總統川普新政，對全球股市造成衝擊，2025年股市變數仍大，台股連帶受影響，投資組合裡適度配置高股息ETF相關產品，可望達到分散風險效果。