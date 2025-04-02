深化國際交易所交流 台灣證交所主辦2025 AOSEF年會

臺灣證券交易所主辦亞洲暨大洋洲交易所聯合會(AOSEF)第39屆年會一系列活動，透過此次主辦AOSEF年會，除增進台灣資本市場在國際上的能見度，亦成功為臺灣證券交易所與各國交易所間的連結與合作厚實穩固的基礎，為推動我國資本市場發展與國際連結的要里程碑。

亞洲暨大洋洲交易所聯合會第39屆年會於3月24至26日舉行，資策會洪春暉所長應邀於年會演講，提及生成式AI的加速成長帶動AI伺服器、邊緣AI、雲端AI及終端AI設備需求攀升，市場對生成式AI基礎設施的需求龐大。臺灣半導體技術領先全球，成為全球企業的最佳合作夥伴；除硬體優勢，台灣在AI軟體領域也快速成長，眾多新創企業與IT服務業者正共同打造AI軟體生態系。

投信投顧公會理事長劉宗聖演講時表示，亞太地區的ETF市場成長速度居全球之冠，創新產品與多元投資策略將為投資人帶來更多機會並有助市場流動性。台灣自2003年首檔ETF上市以來，資產管理規模創歷史新高，受益人數突破1,410萬，平均配息率70%、殖利率4%的高股息ETF更吸引長期投資人。債券ETF市場更為亞洲最佳，資產管理規模穩定維持在400億美元，搭配零股交易的實施，更吸引200萬年輕投資人定期投入4.2億美元。臺灣擁有完善且健全的ETF生態系統，透過國際合作邁入ETF 2.0時代，目標成為亞洲首屈一指的資產管理中心。

本屆年會通過AOSEF組織章程之修定，明訂工作委員會及其主席任期，及未來主辦年會輪替原則等，會中通過將由港交所接續主辦2026年年會。

本次全體17家會員交易所共計62名代表以實體或線上方式與會，分享各國提升IPO規模、永續金融、數位轉型及提升市場基礎建設經驗及願景：2024年港交所71件IPO募資港幣880億元，股市日均成交金額港幣6,200億元，現致力擴展南向交易；東證所130件IPO為近十年次高，去年11月開始延長交易30分鐘，加上推動個人儲蓄帳戶小額投資免稅，散戶人數大幅成長；韓國交易所139件IPO募資30億美元，除持續獎勵上市公司揭露企業價值提升計畫，亦將引入放空監測系統，期恢復投資人對市場的信任。

臺灣證券交易所於會中分享我國資本市場受惠於AI浪潮與先進半導體製程，上市公司近五年營收成長逾27%，2024年底市值達2.25兆美元締造歷史新高，在交易所積極推動普惠金融的努力下，ETF市場十年成長20倍、資產規模突破1,030億美元。另創新板協助新創企業募資、市值已達50億美元，永續方面則持續推動碳權交易平台與綠色人才培育，目前已有近七成上市公司編製永續報告，成果斐然。

會中另由香港、東京、韓國、蒙古與臺灣證券交易所就近年來積極推動提升企業價值的多元策略進行經驗分享。港交所強化董事會效能、性別多元與股東溝通；東證所落實資本效率導向管理，鼓勵企業訂定明確財務目標與改善計畫，定期對外揭露；韓國交易所以財務指標、獎勵制度與編製專屬指數輔助推動企業價值提升計畫；蒙古交易所透過推動國營企業與銀行上市、發行綠債與強化外資友善政策，快速擴大市場規模；臺灣證券交易所透過強化公司治理與永續發展、推動產業發展以及加強投資人關係等策略，2024年底市值突破2.2兆美元，年交易額近3兆美元，並推動新經濟產業鏈整合。此外上市公司將自2025年起全面揭露永續報告，進一步推動市場透明度。總結各交易所均透過制度創新與政策引導，加速推動提升上市公司價值及投資人信心。