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清明連假前夕 3檔「股價波動劇烈」列注意股、這檔飆漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股清明連假前夕，哲固（3434）、錼創科技-KY創（6854）、達欣工（2535）等3個股因股價波動劇烈列入注意股；其中，哲固2日成交量放大近3倍、達1.5萬餘張，股價收漲停47.95元，表現搶眼，2月每股賺0.23元、年增15%。

安控廠哲固股價3月10日收低在29.75元，經過兩波上攻後，今日收漲停47.95元，波段漲幅達61.18%。由於多次達公布注意交易資訊標準，公告2月營收8,336萬元、年增23.37%，稅前淨利748萬元、年增5.8%，稅後純益652萬元、年增15.19%，每股盈餘0.23元、年增15%；113年全年每股盈餘1.67元。

哲固2024年第4季為因應訂單成長及新產品線拓展需求，已著手進行新廠建置工程，將於2025下半年開始加入生產行列，除提升整體產能外，可望提高自製率，對毛利率提升亦將產生助益，2025年營運應可期待。

錼創科技-KY創股價於2月21日盤中創下277.5元新高後，開始震盪回調，今日股價量縮彈升3.09%、收150元，波段跌幅仍達45.95%。錼創公告2月營收9,909萬元、年增95.99%，稅前淨損722萬元，歸屬母公司業主淨損722萬元，每股虧損0.07元。113年全年每股盈餘0.56元。

錼創看好今年營收逐季成長，COC業務月產能將達3,000~4,000片，市占率已達9成；車用市場方面，與歐洲車廠洽談訂單仍在設計階段，預計2027~2030年進入實裝階段。

達欣工股價於3月10日盤中一度攀上62.3元，隨後陷入高檔整理，3月賣壓增強，昨日一度下探至53.8元波段低點，今日小彈0.36%、收55元，波段跌幅11.72%。達欣工2月營收11.88億元、年增8.59%，稅前淨利1.23億元、年增55.7%，歸屬母公司業主淨利7,600萬元、年減2.56%，每股盈餘0.29元、年減3.33%；113年全年每股盈餘5.21元。

台股 營收 達欣

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