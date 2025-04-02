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南亞科營收／3月27.53億元 來到近7個月以來高點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體廠南亞科（2408）2日公告今年3月營收為27.53億元，來到近7個月以來高點；累計第1季營收71.88億元，季增9.32%、年減24.36%。

隨著記憶體市況好轉，南亞科2、3月營收逐月攀高，結算3月營收27.53億元，月增21.12%，為2024年9月以來新高水準，並帶動第1季營收回升至71.88億元，季增9.32%、年減24.36%。

看待市況，南亞科先前指出，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場朝向正向發展，包括政府刺激方案和產業界產能調整，庫存有機會逐步調整，產品價格可望逐步好轉。

南亞科預計4月10日召開線上法人說明會，公布第1季營運結果及未來展望，由於美國總統川普即將宣布對等關稅措施，是否影響市場出現變化，備受矚目。

南亞科 營收

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