南亞科營收／3月27.53億元 來到近7個月以來高點

絕對沒有人能準確預測美中科技戰的最終結果。但是，美國和中國很有可能都無法在這場競賽中獲勝，或真的成為唯一的「科技超級大國」。這場衝突結束後，也許不會迎來一個由單一強國主導的科技世界。綜觀當前不同的科技領域，我們可以看到中國在某些領域領先，美國則在其他領域仍（暫時）保有優勢。例如，Apple 可能是全球最知名的智慧型手機品牌，但中國企業在全球智慧型手機銷售總額占據主導地位，十五個大品牌中有超過50%的銷售額是中國品牌；特別是在亞洲和非洲的市場，中國智慧型手機受歡迎的程度超過 Apple 的 iPhone。

2025-04-02 15:16