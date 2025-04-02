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川普將開「關稅地圖砲」 這三種債券相互搭配保平安

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
美國總統川普。圖／路透
美國總統川普。圖／路透

美國總統川普關稅開地圖砲，即將公布的對等關稅恐怕無差別掃射各國。中國信託投信建議債券投資人，透過短天期美債ETF、長債與投等債等三種債券配置在投資市場震盪時期保平安。

美國日前公布2月核心個人消費物價指數（PCE）顯示通膨升溫，聯準會持續按兵不動，利率可能維持高檔更長一段時間。中國信託投信表示，聯準會點陣圖顯示今年降息幅度仍維持2碼，雖然聯準會下調經濟預期，但強調勞動市場仍穩健，且更關注關稅帶來的通膨不確定性；建議投資人配置短天期美債ETF，無論經濟轉衰或通膨揚升，短天期債券波動都相對長天期低，且若利率將維持高檔更長時間，短天期債券收益亦將維持相對高檔。

美國總統川普提出對等關稅，更已宣布提高非美國生產汽車的關稅，包含歐盟在內亦已提出報復措施，關稅戰有愈演愈烈的情況，加上投資人擔憂關稅將引發通膨再起，近期市場「股債雙殺」。但具波動低優勢的短債，仍被視為短期抵禦市場震盪的利器，持續吸引避險資金流入，因而逆勢走強。

中國信託投信旗下4檔債券ETF：中信優息投資級債（00948B）、中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）、中信ESG投資級債（00883B）公告第一階段分配評價結果，除息交易日為4月18日，投資人最遲在17日收盤前買進即可參加除息，收益分配發放日為5月15日。中國信託投信建議，投資人可持續透過優質長短債、以股債混搭的槓鈴策略，因應市場風險。

00948B經理人呂紹儀指出，根據聯準會本次FOMC會後更新的經濟預測顯示，2025年實質GDP預測值由原先的2.1%大幅下修至1.7，並上修核心PCE通膨率至2.8%；此外與去年底會議較大的差異，是聯準會委員們考量關稅政策對通膨影響，降息態度偏向保守，支持今年不降息或僅降息1碼的人數，由4位增加至8位，顯示聯準會為應付通膨不確定性，利率可能更長時間維持於高檔。

雖然美國經濟展望趨於保守，但呂紹儀認為，聯準會日前重申美國勞動市場維持穩健，顯示美國經濟表現仍具韌性，投資等級債企業財務體質於近期出現改善，利息保障倍數增長，意味信用風險下降。觀察投等債由於企業財務體質強健，在資本市場不確定因素仍存時，依然是投資人可以布局的標的。

中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，本次FOMC會議決定放緩縮表步伐，有助於舒緩美債流動性，市場對此視為鴿派訊息；且美國殖利率曲線趨於正常化，反映經濟成長趨緩，但進入衰退機率仍低，在聯準會主席Powell強調長期通膨穩定，和川普政策淨效應不確定性增情況下，債市仍為最佳避險工具。

中國信託投信建議投資人，股市波動劇烈之際，可配置短天期美債ETF，無論經濟轉衰或通膨揚升，短天期債券波動都相對長天期債券低，且若利率將維持高檔更長時間，短天期債券收益亦將維持相對高檔。若未來經濟增長放緩，聯準會加速降息步伐時，長天期美債與投等債ETF在利率下行時表現較佳，且能對抗股市下行風險，提供投資組合的平衡效果。

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