康和證連兩年雙獲四大獎肯定 推智能理財、落實 ESG、受客戶信賴肯定

康和證券（6016）深耕智能理財與落實ESG，繼勇奪第21屆國家品牌玉山獎傑出企業類「全國首獎」後，2025年再度獲得肯定，榮獲財訊財富管理大獎「最佳數位金融」、「最佳創意行銷」，以及卓越證券評比「最佳ESG獎」、「最佳客戶信賴獎」，連續兩年橫掃多項大獎，顯示康和證券在數位金融、ESG落實、客戶信賴等成果深獲評審肯定。

康和證券總經理陳志豪表示，台灣除了科技業的護國神山，無國界的金融投資將成為另一大亮點，康和證券持續提供多元商品、跨國跨區視野與便捷投資工具，鏈結客戶與國際市場商機接軌。秉持「數位科技 × 個人化服務」的核心理念，將客戶當成家人、朋友，將客戶的投資當成自己的資產般用心守護，依據客戶的年齡、風險承受度等細節推薦最適合的商品，協助實踐財富極大化。

匯聚AI與大數據技術，康和證券打造「好康fun心投」平台，結合彈性的扣款日期與金額、規律化投資頻率，透過智能投資決策，提升投資效率，降低投資決策難度，達到穩健定期投資、最佳化資產配置等效益。「Web開戶」與「卡好通」則是讓開戶與交易更便捷，未來還將推出新版「Dr.證智慧單」，提供自動化交易與長效期預約下單功能，讓客戶不必時刻緊盯盤勢，不再容易錯失下單機會，更輕鬆靈活地掌握市場商機。

康和證券榮獲卓越證券評比「最佳 ESG 獎」，這次獲獎肯定公司在社會責任與永續發展的長期投入，特別是在公司治理、反詐騙、公平待客、愛心送暖公益周活動等等的影響力與成效，成功提升品牌的社會價值與市場認可度。另卓越證券評比「最佳客戶信賴獎」，則是從品牌信任度、產品與服務安全性、客戶關係與客服服務、品牌口碑與社群聲量等四大面向為評鑑指標，陳志豪表示，康和證券專注於把服務做好，打造「追求極致服務」的企業文化，幫助客戶理財圓夢。

2025年是康和證券邁向35周年的里程碑，陳志豪指出，未來將持續優化客戶在數位智能投資的體驗，品牌將持續邁向年輕化、數位化。透過線上、線下整合，將推出一站式整合服務，結合影音、文字、社群媒體等內容，例如普惠金融理財教育平台「財富快樂圈」、應援曲《葉保弟》的行銷影片、利用社群媒體推動互動遊戲與抽獎活動，提升康和證券的品牌觸及率與用戶參與度。